¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥²¥¤¥Ä ¥²¥ó¥à¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×(6,050±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)16»þ¡Á2·î24Æü(²Ð)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)ÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥²¥¤¥Ä ¥²¥ó¥à¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×(6,050±ß)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦¡Ù¤è¤ê¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥²¥¤¥Ä¤¬¥²¥ó¥à¥é¥¤¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¢¡¼¥Þ¡¼¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥²¥¤¥Ä ¥²¥ó¥à¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
¥¬¥·¥ã¥Ã¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¢¤ë¸ª¥Ñ¡¼¥Ä¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¡£ËÜÂÎ¤Î¥¹¡¼¥Ä¿§¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥É¤ÇºÌ¿§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥Þ¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ÇºÌ¿§¤·¡¢·àÃæ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)2018 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK¡¦Åì±Ç
