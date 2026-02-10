¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡ÙS.H.Figuarts¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ ½Õº×¤ê¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ì ¥³¥Ö¥é¥²¥Î¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥Õ ¥¯¥¸¥ã¥¯¥²¥Î¥à¡×(6,930±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)16»þ¡Á2·î24Æü(²Ð)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)ÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ì ¥³¥Ö¥é¥²¥Î¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥Õ ¥¯¥¸¥ã¥¯¥²¥Î¥à¡×(6,930±ß)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ì¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
¿·µ¬´ØÀá¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤é¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È³ÊÆ®¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î±Ç¤¨¤ë²ÄÆ°¤òÎ¾Î©¡£
¥¯¥¸¥ã¥¯¥Ð¥¤¥¹¥¿¥ó¥×¡¢¥¯¥¸¥ã¥¯¥²¥Î¥àÍÑ¥Ù¥ë¥È¥Ñ¡¼¥Ä¡¢¥é¥Ö¥³¥Õ ¥¯¥¸¥ã¥¯¥²¥Î¥à¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥ê¥Ð¥Ç¥£¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ì¤È¥é¥Ö¥³¥Õ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤ ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥²¥Î¥à¡×¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ð¥¤¥¹ ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥²¥Î¥à¡×¤Ë»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ê¥Ð¥¤¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¥Þ¥ó¥â¥¹¥Ð¥¤¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)2021 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
