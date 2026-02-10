¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¶Áµ´¡Ù¿¿¹üÄ¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¶Áµ´¹È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ ½Õº×¤ê¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¶Áµ´¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¶Áµ´¹È¡×(7,150±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)16»þ¡Á2·î24Æü(²Ð)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)ÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts¡Ê¿¿¹üÄ¦À½Ë¡¡Ë ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¶Áµ´¹È¡×(7,150±ß)
²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÌÔÆÃ·±¤Ë¤è¤ê²ñÆÀ¤·¤¿¶Áµ´¤Î¿·¤·¤¤»Ñ¡ª¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¶Áµ´¡Ù¤è¤ê¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¶Áµ´¹È¡×¤¬¿¿¹üÄ¦¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¡£
±ê¤ÎÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¡Ö¶Áµ´¹È¡×¤ËÁê±þ¤·¤¤Á´¿È¤ËµÚ¤ÖÈþÎï¤Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥É¤òºÌ¿§¤ÇºÆ¸½¡£
µ´Æ®½Ñ µ´¥Å¥á¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÌÔÆÃ·±¤Ë¤è¤ê²ñÆÀ¤·¤¿¶Áµ´¤Î¿·¤·¤¤»Ñ¡ª¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¶Áµ´¡Ù¤è¤ê¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¶Áµ´¹È¡×¤¬¿¿¹üÄ¦¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¡£
±ê¤ÎÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¡Ö¶Áµ´¹È¡×¤ËÁê±þ¤·¤¤Á´¿È¤ËµÚ¤ÖÈþÎï¤Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥É¤òºÌ¿§¤ÇºÆ¸½¡£
µ´Æ®½Ñ µ´¥Å¥á¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç