¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡ÙS.H.Figuarts¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó ¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥µ¥ë¥È¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ ½Õº×¤ê¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó ¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥µ¥ë¥È¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×(6,600±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)16»þ¡Á2·î24Æü(²Ð)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)ÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó ¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥µ¥ë¥È¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×(6,600±ß)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó ¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥µ¥ë¥È¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
·àÃæ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÎ©ÂÎ²½¡£¶»¤ÎÃæ±ûÉô¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·àÃæ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ª¡¼¥½¥é¥¤¥º¥Ð¥¹¥¿¡¼(¥¢¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É)¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)2019 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó ¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥µ¥ë¥È¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
·àÃæ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÎ©ÂÎ²½¡£¶»¤ÎÃæ±ûÉô¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·àÃæ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ª¡¼¥½¥é¥¤¥º¥Ð¥¹¥¿¡¼(¥¢¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É)¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)2019 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç