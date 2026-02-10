Ï·²½¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ë¸ú¤¯²ÄÇ½À¡¢¡Ö¼ãÊÖ¤êÀ®Ê¬¡×¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿Ì´¤Î²Ì¼Â¤È¤Ï
¡ÖÅü²½¤ÏÏ·²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ¡×¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÈ¬ÌÚ²íÇ·»á¤¬¡¢¡ÖÏ·¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¡×¤Î¿·¾ï¼±¤ò²òÀâ¤·¤¿¡ØºÇ¿·²Ê³Ø¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ Ï·¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¤Î¿·¾ï¼±¡¡Åü²½Çî»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¼ãÊÖ¤ê46¤Î¥³¥Ä¡Ù(Ãø: È¬ÌÚ²íÇ·¡¿»°³Þ½ñË¼)¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½ñÀÒ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¥¶¥¯¥í¤Ï¡Ö¼ãÊÖ¤êÀ®Ê¬¡×¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿Ì´¤Î²Ì¼Â¡Ù¡£
¡û¥¶¥¯¥í¤Ï¡Ö¼ãÊÖ¤êÀ®Ê¬¡×¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿Ì´¤Î²Ì¼Â
¸½ºß¡¢°¶Ì²Í¶¶ÀÚÃÇºîÍÑ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åü²½¥¿¥ó¥Ñ¥¯²Í¶¶ÀÚÃÇºîÍÑ¤ÎÎ¾¼Ô¤òÍ¤¹¤ë¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆºÇ¤âÍË¾¤Ê¤Î¤¬¡¢ÎÐÃã¡¢¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¶¥¯¥í¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥¶¥¯¥í¤Ï¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¿Ý¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤Î¹â¤µ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë´ÞÍÎÌ¡£ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ÎÌó1.5¡Á2ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¶¥¯¥í¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë(¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Î°ì¼ï)¤Î¼çÍ×¤ÊÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥Ë¥«¥é¥¸¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢°¶Ì²Í¶¶ÀÚÃÇºîÍÑ¤ÈÅü²½¥¿¥ó¥Ñ¥¯²Í¶¶ÀÚÃÇºîÍÑ¤È¤¤¤¦Î¾Êý¤¬¡¢¹â¤¤¿ôÃÍ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö°ìÅÙ¤Ç¤¤¿°¶Ì²Í¶¶¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤¬¡¢¥¶¥¯¥í¤ÎÀ®Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°¶Ì²Í¶¶¤òÀÚÃÇ¤·¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤â¤È¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤»¤ì¤Ð¡¢Ï·²½¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢¼ãÊÖ¤ê¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢È©¤Ë¤ÏÃÆÎÏ¤äÆ©ÌÀ´¶¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢·ì´É¤Ï½ÀÆðÀ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ä¹â·ì°µ¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢°¶Ì²Í¶¶¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂÀ¿Õ¾É¤ä¿À·Ð¾ã³²¡¢ÌÖËì¾É¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Í¶¶¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹çÊ»¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
°¶Ì²Í¶¶¤Ï¶ÚÆù¤äç§¤Î¹ÅÄ¾¤â°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤Î½ÀÆðÀ¤¬²óÉü¤¹¤ì¤Ð¡¢Å¾ÅÝÍ½ËÉ¤äQOL(À¸³è¤Î¼Á)¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¶Ì²Í¶¶¤ÎÇÓ½ü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î·ò¹¯ºîÍÑ¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·°ìÊý¤Ç¡¢°¶Ì²Í¶¶ÀÚÃÇºîÍÑ¤Î¤¢¤ëÀ®Ê¬¤¬ËÉÙ¤Ê¿©ÉÊ¤ò¥é¥Ã¥È¤ËÀÝ¼è¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¤·¤Ã¤Ý¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ËÃßÀÑ¤·¤¿²Í¶¶¹½Â¤¤òÀÚÃÇ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÈÝÄêÅª¤ÊÊó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ°Êª¤È¿Í´Ö¤Ç¤ÏÂå¼Õ¤äÂÎÆâ´Ä¶¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢¿Í¤Ç¤ÎÎ×¾²»î¸³¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¥¶¥¯¥í¤Î¼ãÊÖ¤ê¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÖÌ´¤Î¼ãÊÖ¤êÀ®Ê¬¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¿©ÉÊ¤òÆü¾ïÅª¤Ë¤È¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Ï·²½Í½ËÉ¤ä¼ãÊÖ¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÁªÂò¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡û¡ØºÇ¿·²Ê³Ø¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ Ï·¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¤Î¿·¾ï¼±¡¡Åü²½Çî»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¼ãÊÖ¤ê46¤Î¥³¥Ä¡Ù(Ãø: È¬ÌÚ²íÇ·¡¿»°³Þ½ñË¼)
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥ÉÂÐºö¤ËÍ£°ì¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëºÇ¶¯¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á ¡ß »é¼Á ¡ß »À¡×¡£¤³¤Î£³¤Ä¤ò£±¿©¤ÎÃæ¤Ç¤½¤í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î²á¾êÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢Ï·²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Çò¤´ÈÓ¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤ÆOK¤Ç¤¹¡ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¡¢Ë¤«¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÈ¬ÌÚ²íÇ·(¤ä¤®¡¦¤Þ¤µ¤æ¤)
Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉôÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼µÒ°÷¶µ¼ø¡£ÇÀ³ØÇî»Î¡£µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç³ØÁ¡°Ý³ØÉôÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£1989Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÉ¾µÄ°÷¡¢Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ²ñÍý»ö¡£
Åü²½¥¢¥ß¥Î»ÀÊ¬²ò¹ÚÁÇ¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥ê¥³¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÂ¬Äê·Ï¤ä¡¢¹³Åü²½ºîÍÑ¤ò¤â¤Ä¥Ï¡¼¥ÖÁÇºà¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¤«¤é±þÍÑ¸¦µæ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡£2011Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£Ï·²½¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÈÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤Î²òÌÀ¤ÈÂÐºö¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢¹³Åü²½ÁÇºà¤äÂ¬ÄêË¡¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢Åü²½¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¡£¡ÖÅü²½¤ÏÏ·²½¡×¡ÖÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¡×¡Ö¹³Åü²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¥¶¥¯¥í¤Ï¡Ö¼ãÊÖ¤êÀ®Ê¬¡×¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿Ì´¤Î²Ì¼Â¡Ù¡£
¡û¥¶¥¯¥í¤Ï¡Ö¼ãÊÖ¤êÀ®Ê¬¡×¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿Ì´¤Î²Ì¼Â
¤Ê¤«¤Ç¤â¥¶¥¯¥í¤Ï¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¿Ý¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤Î¹â¤µ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë´ÞÍÎÌ¡£ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ÎÌó1.5¡Á2ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¶¥¯¥í¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë(¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Î°ì¼ï)¤Î¼çÍ×¤ÊÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥Ë¥«¥é¥¸¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢°¶Ì²Í¶¶ÀÚÃÇºîÍÑ¤ÈÅü²½¥¿¥ó¥Ñ¥¯²Í¶¶ÀÚÃÇºîÍÑ¤È¤¤¤¦Î¾Êý¤¬¡¢¹â¤¤¿ôÃÍ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö°ìÅÙ¤Ç¤¤¿°¶Ì²Í¶¶¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤¬¡¢¥¶¥¯¥í¤ÎÀ®Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°¶Ì²Í¶¶¤òÀÚÃÇ¤·¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤â¤È¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤»¤ì¤Ð¡¢Ï·²½¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢¼ãÊÖ¤ê¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢È©¤Ë¤ÏÃÆÎÏ¤äÆ©ÌÀ´¶¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢·ì´É¤Ï½ÀÆðÀ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ä¹â·ì°µ¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢°¶Ì²Í¶¶¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂÀ¿Õ¾É¤ä¿À·Ð¾ã³²¡¢ÌÖËì¾É¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Í¶¶¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹çÊ»¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
°¶Ì²Í¶¶¤Ï¶ÚÆù¤äç§¤Î¹ÅÄ¾¤â°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤Î½ÀÆðÀ¤¬²óÉü¤¹¤ì¤Ð¡¢Å¾ÅÝÍ½ËÉ¤äQOL(À¸³è¤Î¼Á)¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¶Ì²Í¶¶¤ÎÇÓ½ü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î·ò¹¯ºîÍÑ¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·°ìÊý¤Ç¡¢°¶Ì²Í¶¶ÀÚÃÇºîÍÑ¤Î¤¢¤ëÀ®Ê¬¤¬ËÉÙ¤Ê¿©ÉÊ¤ò¥é¥Ã¥È¤ËÀÝ¼è¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¤·¤Ã¤Ý¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ËÃßÀÑ¤·¤¿²Í¶¶¹½Â¤¤òÀÚÃÇ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÈÝÄêÅª¤ÊÊó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ°Êª¤È¿Í´Ö¤Ç¤ÏÂå¼Õ¤äÂÎÆâ´Ä¶¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢¿Í¤Ç¤ÎÎ×¾²»î¸³¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¥¶¥¯¥í¤Î¼ãÊÖ¤ê¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÖÌ´¤Î¼ãÊÖ¤êÀ®Ê¬¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¿©ÉÊ¤òÆü¾ïÅª¤Ë¤È¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Ï·²½Í½ËÉ¤ä¼ãÊÖ¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÁªÂò¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡û¡ØºÇ¿·²Ê³Ø¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ Ï·¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¤Î¿·¾ï¼±¡¡Åü²½Çî»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¼ãÊÖ¤ê46¤Î¥³¥Ä¡Ù(Ãø: È¬ÌÚ²íÇ·¡¿»°³Þ½ñË¼)
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥ÉÂÐºö¤ËÍ£°ì¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëºÇ¶¯¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á ¡ß »é¼Á ¡ß »À¡×¡£¤³¤Î£³¤Ä¤ò£±¿©¤ÎÃæ¤Ç¤½¤í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î²á¾êÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢Ï·²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Çò¤´ÈÓ¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤ÆOK¤Ç¤¹¡ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¡¢Ë¤«¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÈ¬ÌÚ²íÇ·(¤ä¤®¡¦¤Þ¤µ¤æ¤)
Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉôÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼µÒ°÷¶µ¼ø¡£ÇÀ³ØÇî»Î¡£µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç³ØÁ¡°Ý³ØÉôÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£1989Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÉ¾µÄ°÷¡¢Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ²ñÍý»ö¡£
Åü²½¥¢¥ß¥Î»ÀÊ¬²ò¹ÚÁÇ¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥ê¥³¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÂ¬Äê·Ï¤ä¡¢¹³Åü²½ºîÍÑ¤ò¤â¤Ä¥Ï¡¼¥ÖÁÇºà¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¤«¤é±þÍÑ¸¦µæ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡£2011Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£Ï·²½¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÈÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤Î²òÌÀ¤ÈÂÐºö¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢¹³Åü²½ÁÇºà¤äÂ¬ÄêË¡¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢Åü²½¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¡£¡ÖÅü²½¤ÏÏ·²½¡×¡ÖÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¡×¡Ö¹³Åü²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡£