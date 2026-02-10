¹ñºÝÅªÅê»ñ²È¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç±ß¤Î¡ØÌµ²ÁÃÍ²½¡Ù¤¬¿Ê¤à¡×¡Ä³¤³°»Ô¾ì¤¬ÆüËÜ¤ÎÀ¯¾ð¤ËÉÔ°Â»ë¡Ö±ß°Â¤òÍÆÇ§¤·¡¢³°°ÙÆÃ²ñ¤Î¹õ»ú¤Ë°Â¿´¤¹¤ë¿¼¹ï¤µ¡×À¤³¦¤Î½Å¿´¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¯
¡¡¹â»Ô¼«Ì±¤¬°µ¾¡¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ëÅê»ñ²È¤ÎÌÚ¸Í¼¡Ïº»á¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î»Ô¾ì¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤òµ¿Ìä»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£ÌÚ¸Í»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë――¡£
¸øÌ³°÷²ñ¿©¤Ï¡Ö¸¶Â§¥Î¥ó¥¢¥ë¡×¤ÊÃæ¹ñ
¡¡ÀèÆü¡¢»ä¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢Ãæ¹ñÂç»È´ÛÂç»È¸øÅ¡¤Ç³«¤«¤ì¤¿¿©»ö²ñ¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¡£¤½¤³¤ÇÈà¤¬ÌÜ¤Ë¤·¡¢¼ª¤Ë¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñÁü¤È¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬¸«¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÎÊý¤¬Àµ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î±ãÀÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Çò¼ò¤ò¾®¤µ¤ÊÇÕ¤Ç°ìµ¤¤Ë°û¤ß´³¤·¡¢¥«¥ó¥Úー¡¢¥«¥ó¥Úー¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¿ì¤¤¤Ä¤Ö¤ì¤ë¸÷·Ê¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÉÁ¤¯Ãæ¹ñÁü¤â¡¢Â¿¤¯¤Ï¤³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡£¹ë²÷¤Ç¡¢ÌµÃá½ø¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¹ñ¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë²ñ¿©¤ä±ãÀÊ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£ÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¤Ç¤¢¤ë¡£¼ò¤Ï´Ø·¸¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¡¢Û£Ëæ¤µ¤ÏÌþÃå¤òÀ¸¤ß¡¢ÌþÃå¤Ï±ø¿¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éºÇ½é¤«¤é¼ò¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆ»ÆÁ¤ÇÌò¿Í¤òÇû¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤ÇÇû¤ëÊý¸þ¤ËÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¿Í»öÀ©ÅÙ¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¾å»Ê¤¬Éô²¼¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ñµ´±¤ä»öÌ³°÷Æ±»Î¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉô²¼¤¬¾å»Ê¤ò¤âººÄê¤¹¤ëÁê¸ßÉ¾²Á¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âç»È´Û¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç»È¤¬½ñµ´±¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢¤½¤Î½ñµ´±¤ä»öÌ³°÷¤¬¡¢Âç»È¤Î¹ÔÆ°¤òÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤á¤ë¡£É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶ÈÌ³Ç½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤È²ñ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¹ñ²ÈÊý¿Ë¤È¤º¤ì¤¿¸ÀÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢ÆÃÄê¤ÎÁê¼ê¤ÈÉÔ¼«Á³¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤Ä¤Þ¤êÃæ¹ñ¤Î¸øÌ³°÷¤Ï¡¢»Å»ö¤Ö¤ê¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ø¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÀ¤ä»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸ß¤¤¤Ë´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¸øÌ³°÷À©ÅÙ¤ÏÀÁ±Àâ¤Ë¶á¤¤¡£ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é½èÊ¬¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏµÕ¤Ë¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤ËÀ©ÅÙ¤Ç°Ï¤¤¹þ¤à¡£¤³¤Î°ã¤¤¤Ï·èÄêÅª¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç³Ø¶µ¼ø¡¢·Ù»¡´±¡¢¶µ¿¦°÷¤È¤¤¤Ã¤¿Î©¾ì¤Î¿Í´Ö¤Ë¤è¤ëÉÔ¾Í»ö¤¬¼þ´üÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÉåÇÔ¤òËÉ¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯Ãæ¹ñÁü¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
³°¸ò¤Ç¤â¡¢Î¾¹ñ¤Î¸«¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤Ï¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÏËÜµ¤¤ÇÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤Èµ÷Î¥¤Ï¼è¤ë¤¬¡¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤²¤½£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤Î¹ñÆâÌäÂê¤À¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Í»ö¤òÁÛÄê¤·¤¿È¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¸«¤ì¤ÐÎ©¾ì¤ÎÊÑ¹¹¤ËÅù¤·¤¤¡£Å±²ó¤â¼Õºá¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁªµó¤ò·Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï¹ñºÝ²ñµÄ¤Î¾ì¤Ç¸ÉÎ©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢²¤½£½ô¹ñ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏÌó£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢´Ø·¸¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤òÌÏº÷¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤ä²¤½£³Æ¹ñ¤â¡¢¼¡¡¹¤È²ñÃÌ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Èµ÷Î¥¤Ï¼è¤ë¤¬¡¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£À¯¼£¤È·ÐºÑ¤òÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£Ãæ¹ñ°ÍÂ¸¤¬¹â¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½¼Â¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²¤½£°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¥¤¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥É¤ÏÌ¾ÌÜGDP¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ë¤âÆüËÜ¤òÈ´¤¡¢À¤³¦Âè3°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¿Í¸ý¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤â¸ü¤¤¡£¤«¤Ä¤ÆÅÓ¾å¹ñ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¹ñ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÃæ¿õ¤Ë¿©¤¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤Ïµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢·ÐºÑ¤Ç¤Ï´Ø·¸¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£ËÇ°×¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤â¡¢¥¤¥ó¥É¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ò·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¹ñ¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£ÍýÇ°¤è¤ê¤â»Ô¾ì¡¢´¶¾ð¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£À¤³¦¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î³°¤Ë´°Á´¤Ë°Ü¤Ã¤¿
¡¡¤³¤Î¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤¬²ÁÃÍ´Ñ¤È´¶¾ð¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ò»É·ã¤·¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÂæÆ¬¤òÀµÌÌ¤«¤éÂª¤¨¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ2¤Ä¤ÎµðÂç»Ô¾ì¤òÆ±»þ¤Ë±ó¤¶¤±¤ë¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥É¤¬ÆüËÜ¤òGDP¤ÇÈ´¤¯¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë½ç°Ì¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î³°¤Ë´°Á´¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÄÌ²ß¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¹½¿Þ¤¬¸«¤¨¤ë¡£¶â²Á³Ê¤Ï1¥°¥é¥à30000±ß¤ËÃ£¤·¡¢¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤Ï¶â¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ±ß¤Ï¡¢¤³¤Î8Ç¯Í¾¤ê¤ÇÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢4³ä°Ê¾å¤â²ÁÃÍ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£8Ç¯Á°¤Ë100Ëü±ß¤ÇÇã¤¨¤¿Í¢ÆþÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤ÞÆ±¤¸ÎÌ¤òÇã¤¦¤Î¤Ë140Ëü±ß¶á¤¯É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï³°°ÙÆÃ²ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢±ß°Â¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ï¥¦¥Ï¥¦¥Ï¤À¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£³°°ÙÆÃ²ñ¤È¤Ï¡¢¹ñ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë³°²ß»ñ»º¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÆÃÊÌ²ñ·×¤Ç¤¢¤ê¡¢±ß°Â¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÄ¢Êí¾å¤Î±ß´¹»»³Û¤ÏËÄ¤é¤à¡£¤À¤¬¤½¤ì¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÄÌ²ß²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
À¸³è¤è¤ê¤â³ô²Á¡¢¹ØÇãÎÏ¤è¤ê¤âÄ¢Êí¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¹â»ÔÁíÍý
¡¡²È·×¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ÍÂ¶â»Ä¹â¤Î¿ô»ú¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Çã¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡±ß°Â¤ÏÍ¢½Ð´ë¶È¤ä³ô²Á¤Ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¿©ÎÁ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢°åÌôÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Î²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢±ß°Â¤òÍÆÇ§¤·¡¢³°°ÙÆÃ²ñ¤Î¹õ»ú¤Ë°Â¿´¤¹¤ë¡£¤³¤Î»ÑÀª¤ÏÀ¯ºö¤ÎÌ·½â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸³è¤è¤ê¤â³ô²Á¡¢¹ØÇãÎÏ¤è¤ê¤âÄ¢Êí¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¶á»ë´ãÅª¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê·ÐºÑÏÀ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£»ä¼«¿È¡¢7Ç¯Á°¤Ë¿ÕÂ¡°Ü¿¢¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤âÌÈ±ÖÍÞÀ©ºÞ¤È¤È¤â¤Ë¹³À¸Êª¼Á¤òÆü¾ïÅª¤ËÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹³À¸Êª¼Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤·³°¸ò´Ø·¸¤Î°²½¤ä¶¡µëÌÖ¤Îº®Íð¤ÇÍ¢Æþ¤¬ÂÚ¤ì¤Ð¡¢¼£ÎÅ¤½¤Î¤â¤Î¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅý·×¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¼«¿È¤ÎÌ¿¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï°åÌôÉÊ¤ä¤½¤Î¸¶ºàÎÁ¤ÎÂ¿¤¯¤òÃæ¹ñ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹³À¸Êª¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²òÇ®ÄÃÄËºÞ¤äÅÀÅ©ÍÑ¸¶ÎÁ¡¢Ãí¼Í´ï¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÉôºà¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀ½¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¹â¤¤¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÖÌô¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£¡ÖÌô¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¸½¼Â¤¬À¸¤¸¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
³°¸ò¤ÎÌäÂê¤Ï°åÎÅ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÀ¸Â¸¤ÎÌäÂê¤Ë
¡¡±ß°Â¤Ï¡¢¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤¹¤ë¡£ÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢Í¢ÆþÌôÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤ë¡£ÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÇÉ½ÌÌ¾å¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°åÎÅºâÀ¯¤ÎÉéÃ´¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤ë¡£³°¸ò¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ°åÎÅ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÀ¸Â¸¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤À¡£ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¤â¤Ï¤äÆ±ÌÁ¹ñ¤òÍýÇ°¤Ç¼é¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Éð´ï¤òÇä¤ê¡¢¼«¹ñËÉ±Ò¤òµá¤á¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤â¤·»ä¤¬ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Ç¤â¡¢ÍýÇ°¤è¤ê¤âÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°ÂÄê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£ËÇ°×¤â¶âÍ»¤â»ñ¸»¤â¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤¤¤Þ¡¢Ãæ¹ñ¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éÁ´ÌÌÅª¤ÊÊÝ¾Ú¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£²ÁÃÍ´Ñ¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¸½¼Â¼çµÁ¤Ç¸å¤í¤ò¼º¤¦¡£¤½¤Î¹½¿Þ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥ëー¥ë¤äÍýÇ°¤¬¹ñ²È¤ò¼é¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¿©ÎÁ¡¢¹ÛÊª¡¢¶âÍ»¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¼«Á°¤Ç³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¹ñ¤À¤±¤¬¡¢À¸¤»Ä¤ë»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ·ø¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·ëÂ«¤·¡¢¼«Î§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£À¤³¦¤Ï¤½¤ÎÊý¸þ¤ØÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¶â¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¡¢±ß¤¬ÀÅ¤«¤Ë°Â¤¯¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢Áªµó¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀ©¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëµÄÀÊ¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£¤ÎÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ÏÎ»¾µ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌÈºáÉä¤Ë¤Ê¤ë¡£°ÛÏÀ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿ô¤ÎÎÏ¤¬Áí°Õ¤òÌ¾¾è¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÉ±ÒÁýÀÇ¤â±ß°ÂÍÆÇ§¤â¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤¿À¯ºö¡×¤È¤·¤Æ²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¤È¤Ï¡¢À¼¤ò¹Ó¤²¤ëÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À©ÅÙ¤Ç¿Í¤òÇû¤ê¡¢À¯¼£¤È·ÐºÑ¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢ÄÌ²ß¤È»ñ¸»¤ÎÇÆ¸¢¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¼´¤Ç¹ñ²È¤òÆ°¤«¤¹Ãæ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸½¼Â¤ò¸«¤º¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÂæÆ¬¤òÄ¾»ë¤»¤º¡¢±ß¤Î²ÁÃÍÄã²¼¤òÊüÃÖ¤·¡¢³°°ÙÆÃ²ñ¤Î¿ô»ú¤Ë°Â¿´¤·¡¢Æ±ÌÁ¤Ë¸¸ÁÛ¤òÊú¤¯¤Ê¤é¡¢¸ÉÎ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÂ¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¶â¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢±ß¤¬ÀÅ¤«¤Ë°Â¤¯¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£¤½¤Î¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¸Â¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Î½Å¿´¤«¤é¡¢³Î¼Â¤Ë³°¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£