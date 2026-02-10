¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢·³¡¢¥¬¥¶Æþ¤ê¤«¡¡¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤ÈÊóÆ»
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷KAN¤Ï9Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Î¼£°Â°Ý»ý¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢·³¤¬¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥¬¥¶Æþ¤ê¤·¡¢Å¸³«¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÊÆ¹ñ¼çÆ³¤Î¥¬¥¶ÏÂÊ¿·×²è¤ÇÀßÃÖ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ°ÂÄê²½ÉôÂâ¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¡£Àï¸å¤Î¥¬¥¶¤ËºÇ½é¤ËÆþ¤ë³°¹ñÉôÂâ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢·³¤Ï¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢³èÆ°ÃÏ°è¤Ï¥¬¥¶ÆîÉô¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤ÈºÇÆîÉô¥é¥Õ¥¡¤Î´Ö¤È¤Ê¤ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Ê¼¤¬µï½»¤¹¤ë»ÜÀß¤Î½àÈ÷¤Ë¿ô½µ´Ö¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¥¬¥¶Æþ¤ê¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÉÕ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£