¡¡½÷Í¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÀèÇÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¡¢15Ç¯Á°¤«¤éÄ¹Ç¯Æ´¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤À¤·¤¿óîÆ£¡£¸µAKB48¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¤ÏÂçÅç¤µ¤ó¤¬À¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ëÄø¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤½¤³¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÃÎ¤êÌ´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«Æ±¤¸À¤³¦¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹¬¤»¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò°ìÀ¸ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£