¡ÖÆý¤¬¤ó¤«¤éÅ¾°Ü¤·¤¿¸å¤ÎÍ¾Ì¿¡¦¼£ÎÅË¡¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
Medical DOC´Æ½¤°å¤¬Æý¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¥¹¥Ôー¥É¡¦Å¾°Ü¸å¤ÎÍ¾Ì¿¡¦¼£ÎÅË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖÆý¤¬¤ó¤¬Å¾°Ü¡×¤¹¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
»³ÅÄ Èþµª¡Ê°å»Õ¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£½é´üÎ×¾²¸¦½¤½¤Î»¸å¡¢Áí¹çÉÂ±¡¤äÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¤Æ·ÁÀ®³°²Ê¡¢³°²Ê¡¢ÆýÁ£³°²Ê¤Î¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñ ³°²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆý´â³Ø²ñ ÆýÁ£Ç§Äê°å¡¢¸¡¿Ç¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£ーÆÉ±ÆÇ§Äê°å¡ÊAÈ½Äê¡Ë¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¡£
¡ÖÆý¤¬¤ó¡×¤È¤Ï¡©
Æý¤¬¤ó¤È¤ÏÆýÁ£¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë°À¼ðáç¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤Î¹¤¬¤ê¤¬ÆýË¼¤ä¼þ°Ï¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ê½Ñ¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¤ó¤ò¼£ÎÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌôÊª¼£ÎÅ¤äÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÈ¯¤òÍ½ËÉ¤·¤Þ¤¹¡£½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÈù¾®¤Ê¤¬¤óºÙË¦¤¬¿ÈÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Æý¤¬¤ó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Èù¾®¤Ê¤¬¤óºÙË¦¤¬¡¢¼£ÎÅ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ÆÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç¸½¤ì¤ë¤³¤È¤òºÆÈ¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æý¤¬¤ó¤Î¶É½êºÆÈ¯¤È¤Ï¡©
Æý¤¬¤ó¤Î¶É½êºÆÈ¯¤È¤Ï¼£ÎÅ¸å¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿Â¦¤ÎÆýË¼¡¢¶»ÊÉ¤äÈéÉæ¤ËÆý¤¬¤ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÏÆ¤Î²¼¡¢º¿¹ü¼þ°Ï¡¢¶»¹ü¤Î²£¤Ê¤É¤ÎÆýË¼¼þ°Ï¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤ËÆý´â¤¬ºÆÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÎÎ°èºÆÈ¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æý¤¬¤ó¤Î±ó³ÖÅ¾°Ü¤È¤Ï¡©
Æý¤¬¤ó¤Î±ó³ÖÅ¾°Ü¤È¤ÏÆýË¼¤«¤éÎ¥¤ì¤¿Â¡´ï¤äÁÈ¿¥¤Ë¤¬¤ó¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æý¤¬¤ó¤Ï·ì±Õ¤ä¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÅ¾°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æý¤¬¤ó¤¬¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç±ó³ÖÅ¾°Ü¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Æー¥¸4¤Ç¤¹¡£
Æý¤¬¤ó¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÇÅ¾°Ü¤¹¤ë¡©
Æý¤¬¤ó¤ÎÅ¾°Ü¡¦ºÆÈ¯¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÏÆý¤¬¤ó¤ÎÉÂ´ü¡Ê¥¹¥Æー¥¸¡Ë¤ä¥µ¥Ö¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£Å¾°Ü¡¦ºÆÈ¯¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼ê½Ñ¤«¤é2¡¢3Ç¯¸å¤â¤·¤¯¤Ï5Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Ç¯¸å¤ä20Ç¯¸å¤Ê¤É¡¢ÃÙ¤¯¤ËºÆÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æý¤¬¤ó¤«¤éÅ¾°Ü¤·¤¿¸å¤ÎÍ¾Ì¿
Æý¤¬¤ó¤Î±ó³ÖÅ¾°Ü¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï39.3%¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ü¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÍ¾Ì¿
Æý¤¬¤ó¤Î¹üÅ¾°Ü¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ä¾ÀÜÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÂ¡´ï¤ÎÅ¾°Ü¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÍ¾Ì¿¤¬Ä¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Î¸¦µæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹üÅ¾°Ü¤Î3Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï50.5%¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÙ¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÍ¾Ì¿
ÇÙ¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÍ¾Ì¿¤ÏÆý¤¬¤ó¤ÎÀ¼Á¤äÅ¾°Ü¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£Ã±È¯¤ÎÇÙÅ¾°Ü¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍ¾Ì¿¤¬Ä¹¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢ÇÙÅ¾°Ü¤Î3Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï37.5%¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÎÂ¡¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÍ¾Ì¿
´ÎÂ¡¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÍ¾Ì¿¤ÏÅ¾°Ü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¡¢°ì³µ¤Ë¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£³¤³°¤Î¸¦µæ¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÎÅ¾°Ü¤Î£³Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï38.2%¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æý¤¬¤ó¤«¤éÅ¾°Ü¤·¤¿¸å¤Î¼£ÎÅË¡
Æý¤¬¤ó¤¬±ó³ÖÅ¾°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´°¼£¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¾É¾õ¤ò¤ä¤ï¤é¤²¡¢À¸³è¤Î¼Á¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÄ¹´üÀ¸Â¸¤òÌÜ»Ø¤¹¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Æý¤¬¤ó¤ÎÀ¼Á¤ä¿Ê¹ÔÅÙ¡¢Å¾°Ü¤Î¾õ¶·¤ä´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
ÌôÊª¼£ÎÅ
±ó³ÖÅ¾°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²èÁü¸¡ºº¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÂÊÑ°Ê³°¤Ë¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¤óºÙË¦¤¬ÂÎÆâ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á´¿È¤Ë¸ú²Ì¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¯¡¢ÌôÊª¼£ÎÅ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¼ðáçÆâ²Ê¤äÆýÁ£²Ê¤Ç¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÌôÊª¼£ÎÅ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¡¢ÆâÊ¬Èç¼£ÎÅ¡¢²½³ØÎÅË¡¡¢Ê¬»ÒÉ¸ÅªÌô¡¢ÌÈ±Ö¼£ÎÅ¤¬¤¢¤ê¡¢Æý¤¬¤ó¤ÎÀ¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥â¥ó¼õÍÆÂÎÍÛÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆâÊ¬Èç¼£ÎÅ¡ÞÊ¬»ÒÉ¸ÅªÌô¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤äÌ¿¤Ë·¸¤ï¤ëÉÂ¾õ¤Î¾ì¹ç¤Ï²½³ØÎÅË¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£HER2ÍÛÀ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊ¬»ÒÉ¸ÅªÌô¡Ê¹³HER2ÎÅË¡¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ê¥×¥ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÆý¤¬¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²½³ØÎÅË¡¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£PD-L1ÍÛÀ¤Î¾ì¹ç¤ÏÌÈ±ÖÎÅË¡¤ò¡¢BRCA°äÅÁ»Ò¤ÎÉÂÅª¥Ð¥ê¥¢¥ó¥ÈÍÛÀ¤Î¾ì¹ç¤ÏPARPÁË³²Ìô¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹üÅ¾°Ü¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¹üµÛ¼ýÍÞÀ©Ìô¤òÊ»ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ
ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¹üÅ¾°Ü¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ËÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾É¾õ¤Î¤¢¤ëÇ¾Å¾°Ü¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾Å¾°Ü¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÁ´Ç¾¾È¼Í¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÂ¡´ï¤ËÅ¾°Ü¤¬¤Ê¤¯¡¢Ç¾Å¾°Ü¤¬¾¯¿ô¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÂÁã¤Ë¤À¤±¾È¼Í¤ò¹Ô¤¦Äê°ÌÊü¼ÍÀþ¾È¼Í¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¤ÏÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ²Ê¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê½Ñ
¸½ºß¡¢´ðËÜÅª¤Ë±ó³ÖÅ¾°Ü¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¼ê½Ñ¤Ï¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À¸Â¸´ü´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸¦µæÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£ÇÙ¤Ë¤·¤³¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ËÜÅö¤ËÆý¤¬¤ó¤ÎÅ¾°Ü¤Ê¤Î¤«¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¸¡¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹üÅ¾°Ü¤Ë¤è¤ë¹üÀÞ¤ä¿À·Ð¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤ËÀ°·Á³°²Ê¤Ç¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾Å¾°Ü¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾Å¾°Ü¤¬¿ô¥«½ê¤Î¤ß¤Ç¡¢Á´¿È¾õÂÖ¤¬µö¤»¤Ð¡¢¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤ËÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤Ç¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆý¤¬¤ó¤ÎÅ¾°Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤ÇÆý¤¬¤ó¤ÎÅ¾°Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÆý¤¬¤ó¤ÎÅ¾°Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢Medical DOC´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Æý¤¬¤ó¤Ï¤É¤³¤ÎÉô°Ì¤ËÅ¾°Ü¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
»³ÅÄ Èþµª °å»Õ
Æý¤¬¤ó¤Ï·ì±Õ¤ä¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅ¾°Ü¤·¤Þ¤¹¡£Å¾°Ü¤·¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¡¢¹ü¡¢ÇÙ¡¢´ÎÂ¡¡¢Ç¾¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æý¤¬¤ó¤¬Å¾°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼ê½Ñ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³ÅÄ Èþµª °å»Õ
±ó³ÖÅ¾°Ü¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¼ê½Ñ¤Ï¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Á´¿È¤Ë¤¬¤óºÙË¦¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤Î¤¿¤á¡¢Á´¿È¤Ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÌôÊª¼£ÎÅ¤¬¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã³°¤È¤·¤Æ¡¢Á´¿È¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢Å¾°Ü¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½Ñ¤ä¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
Æý¤¬¤ó¤ÎºÆÈ¯¤Ë¤Ï¶É½êºÆÈ¯¤È±ó³ÖÅ¾°Ü¤¬¤¢¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ÎÊý¿Ë¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶É½êºÆÈ¯¤Ï¼£Ìþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢±ó³ÖÅ¾°Ü¤Ï¡¢´°¼£¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¡¢¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤Ê¤¬¤éÄ¹´üÀ¸Â¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã´Åö°å¤ä°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉÂÁã¤¬Ã±È¯¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Æý¤¬¤ó¤ÎÅ¾°Ü¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÉô°Ì¤«¤é¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¼ðáç¤Ê¤Î¤«¤Î¶èÊÌ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¾°Ü¤·¤¿Éô°Ì¤ÎÀìÌç²È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Æý¤¬¤ó¤¬ºÆÈ¯¤äÅ¾°Ü¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤ë¾É¾õ¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
