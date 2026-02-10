Í×²ð¸îÅÙ¡Ê²ð¸î¥ì¥Ù¥ë¡Ë¤ÎÌÜ°Â¡ÃÇ§Äê¶èÊ¬ÊÌ¤Î¾õÂÖ¤È¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹
²ð¸îÊÝ¸±¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Í×»Ù±ç¤äÍ×²ð¸î¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ã¤¦¤Î¤«¡¢°Õ³°¤ÈÍý²ò¤¬Û£Ëæ¤ÊÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í×»Ù±ç¤ÈÍ×²ð¸î¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤²ð¸î¡Ê²ð½õ¡Ë¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤«¤ò¼¨¤¹ÅÙ¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£²ð¸îÅÙ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤äÈñÍÑÉéÃ´³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤Ë¤ª¤±¤ëÍ×²ð¸îÅÙ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤äÇ§Äê´ð½à¡¢¶èÊ¬¤´¤È¤Î¾õÂÖ¤ÎÌÜ°Â¡¢¤µ¤é¤ËÍ×²ð¸îÅÙÊÌ¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÎÓ ÎÉÅµ¡Ê°å»Õ¡Ë
Ì¾¸Å²°»ÔÎ©Âç³Ø
¡Ú·ÐÎò¡Û
Åìµþ°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÁí¹çÆâ²Ê¡¢À¾°ËÆ¦·ò°é²ñÉÂ±¡Æâ²Ê¡¢Åìµþ¹âÎØÉÂ±¡´¶À÷¾ÉÆâ²Ê¡¢½çÅ·Æ²Âç³ØÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¡¢NTTÅìÆüËÜ´ØÅìÉÂ±¡Í½ËÉ°å³Ø¥»¥ó¥¿ー¡¦Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£
¡Ú»ñ³Ê¡Û
°å³ØÇî»Î¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅÆÃÇ¤»ØÆ³°å¡¢Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢Ï·Ç¯²ÊÀìÌç°å¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ºßÂð°åÎÅÏ¢¹ç³Ø²ñÀìÌç°å¡¢¶Ø±ì¥µ¥Ýー¥¿ー
¡Ú¿ÇÎÅ²ÊÌÜ¡Û
Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¡¢Ï·Ç¯²Ê¡¢´¶À÷¾É¡¢´ËÏÂ°åÎÅ¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¡¢¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¡¢ÈéÉæ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¡¢´ã²Ê¡¢½Û´Ä´ïÆâ²Ê¡¢Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¡¢Àº¿À²Ê¡¢ç±¸¶ÉÂÆâ²Ê
²ð¸îÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍ×²ð¸îÅÙ¤Î³µÍ×
²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÍ×²ð¸îÅÙ¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©Í×²ð¸îÅÙ¤È¤Ï¡¢¸øÅª¤Ê²ð¸îÊÝ¸±¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î²ð¸î¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¯Í×»Ù±ç¤ÈÍ×²ð¸î¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯Í×»Ù±ç1¡¦2¡¢Í×²ð¸î1～5¤È¡¢Í×²ð¸îÇ§ÄêÈó³ºÅö¡Ê¼«Î©¡Ë¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÁ´Éô¤Ç8ÃÊ³¬¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Í×»Ù±ç1¤¬ºÇ¤â·Ú¤¯¡¢¼«Î©¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¡¢Í×²ð¸î5¤¬¾ï»þÁ´ÌÌÅª¤Ê²ð½õ¤¬É¬Í×¤ÊºÇ½ÅÅÙ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Í×»Ù±ç¡¦Í×²ð¸î¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤È²ð¸îÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Í×»Ù±ç1¡¦2¤Ç¤Ï²ð¸îÍ½ËÉ¥µー¥Ó¥¹¡¢Í×²ð¸î1～5¤Ç¤Ï²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¡Ê²ð¸îµëÉÕ¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¿½ÀÁ¤·¤Æ¤â¼«Î©¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ìÈó³ºÅö¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï²ð¸îÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Í×²ð¸îÅÙ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÂ³¤¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©Í×²ð¸îÅÙ¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ×²ð¸îÇ§Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç§Äê¤ÎÎ®¤ì¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
Í×²ð¸îÇ§Äê¤Î¿½ÀÁ
Ç§Äê¤Î¤¿¤á¤ÎÄ´ºº
¼ç¼£°å°Õ¸«½ñ¤ÎºîÀ®
¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ë¤è¤ë°ì¼¡È½Äê
¼«¼£ÂÎ¤Î²ð¸îÇ§Äê¿³ºº²ñ¤Ç¤ÎÆó¼¡È½Äê
·ë²ÌÄÌÃÎ
²ð¸îÅÙ¤ÎÈ½Äê¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê²ð¸î¤ÎÎÌ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÂ¬¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤âÉÂµ¤¤Î½Å¤µ¤È°ìÃ×¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÇ§ÃÎ¾É¤Î¼þÊÕ¾É¾õ¤Ç²ð¸î¤Î¼ê¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¡¢¹â¤¤²ð¸îÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í×²ð¸îÅÙ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Ç§Äê¼êÂ³¤¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÁë¸ý¤Ø¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼Ìò½ê¤Î²ð¸îÊÝ¸±Ã´Åö²Ý¤Ë¤Æ½êÄê¤ÎÍ×²ð¸îÇ§Äê¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ½ñ¤ÏÁë¸ý¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¼«¼£ÂÎ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤Î¤Û¤«¡¢²ð¸î»Ù±çÀìÌç°÷¡Ê¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡Ë¤Ë°ÍÍê¤·¤ÆÂåÍý¿½ÀÁ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿½ÀÁ¤Ë¤ÏÈïÊÝ¸±¼Ô¾Ú¡Ê²ð¸îÊÝ¸±¾Ú¡Ë¤äËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿½ÀÁ¤ÎºÝ¤Ë¼ç¼£°å¤òÆÏ¤±½Ð¤ëÍó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ËµºÜ¤·¤¿°å»Õ°¸¤Æ¤Ë¼«¼£ÂÎ¤«¤é°Õ¸«½ñ¤¬°ÍÍê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¸å¤Ï¾åµ¤ÎÇ§ÄêÄ´ºº¤È¿³ºº¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤ÆÌó1¥ö·î¸å¤Ë·ë²ÌÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¿½ÀÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç§Äê¤ÎÍ¸ú´ü´ÖËþÎ»Á°¤Ë¤â¹¹¿·¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²ð¸î¤¬É¬Í×¤ÊÅÙ¹ç¤¤¤¬ÅÓÃæ¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´ü´Ö¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¶èÊ¬ÊÑ¹¹¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Í×²ð¸îÅÙ¤ÎÌÜ°Â¤ÈÇ§Äê´ð½à
Í×²ð¸îÅÙÊÌ¤Ë¾õÂÖ¤ÎÌÜ°Â¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Í×»Ù±ç¡¦Í×²ð¸î¤Î³Æ¶èÊ¬¤´¤È¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤ÎÌÜ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ë´ÊÃ±¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¶èÊ¬ÀâÌÀ¡Ê²Õ¾ò½ñ¤¡Ë
¼«Î©¡ÊÈó³ºÅö¡Ë¡¦Æü¾ïÀ¸³è¤Ç²ð½õ¡¦¸«¼é¤ê¤¬´ðËÜÅª¤ËÉÔÍ×
¡¦À¸³èÆ°ºî¤ò¼«ÎÏ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¾õÂÖ
Í×»Ù±ç1¡¦´ðËÜÆ°ºî¤Ï¼«Ê¬¤Ç²ÄÇ½¤À¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¸«¼é¤ê¡¦¼ê½õ¤±¤¬É¬Í×
¡¦À¸³èµ¡Ç½Äã²¼¤ÎÃû¸õ¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
Í×»Ù±ç2¡¦¶ÚÎÏÄã²¼¤Ê¤É¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¦Êâ¹Ô¤¬ÉÔ°ÂÄê
¡¦°ìÉô¤Ç²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Í×²ð¸î¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤
Í×²ð¸î1¡¦Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢°ÜÆ°¤Ê¤É¤ÇÉôÊ¬Åª¤Ê²ð½õ¤¬É¬Í×
¡¦·ÚÅÙ¤ÎÇ§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
Í×²ð¸î2¡¦Í×²ð¸î1¤è¤êÀ¸³èÆ°ºîÁ´ÈÌ¤Ç²ð½õÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë
¡¦Ç§ÃÎ¾É¾õ¤¬Â¿¾¯¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
Í×²ð¸î3¡¦¿©»ö¡¦ÇÓ¤»¤Ä¡¦ÆþÍá¤Ê¤ÉÁ´ÈÌ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î²ð½õ¤¬É¬Í×
¡¦Êâ¹Ô¤Ï¾ó¡¦Êâ¹Ô´ï¡¦¼Ö¤¤¤¹¤ò»ÈÍÑ
¡¦ÃæÄøÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¾õ¤Ç¸«¼é¤ê¤¬É¬¿Ü
Í×²ð¸î4¡¦¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Ç²ð½õ¤¬É¬Í×
¡¦Î©°ÌÊÝ»ý¤¬Æñ¤·¤¤
¡¦È½ÃÇÎÏÄã²¼¤¬ÃøÌÀ¤Ç¡¢Ã±ÆÈÀ¸³è¤Ïº¤Æñ
Í×²ð¸î5¡¦¿²¤¿¤¤ê¤Ë¶á¤¯¡¢À¸³èÁ´ÈÌ¤ÇÁ´ÌÌÅª¤Ê²ð½õ¤¬É¬Í×
¡¦°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬º¤Æñ¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡¢ºÇ¤â½ÅÅÙ¤Î¾õÂÖ
¾åµ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç§Äê¤Ç¤ÏÍ×²ð¸îÇ§ÄêÅù´ð½à»þ´Ö¤¬´ð½à¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ð½à»þ´Ö¤ÈÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁí¹çÈ½Äê¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Í×²ð¸îÅÙ¤Ï¾õÂÖ¤Î¤ß¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿´¿È¤Î¾õ¶·¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆµÒ´ÑÅª¤ËÈ½Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄ´ººÉ¼¤Î·ë²Ì¤«¤é²ð¸î¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¿ä·×¤·¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤òÈ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢È½Äê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ë¿ÈÂÎ¤ÎÉÔ¼«Í³¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤ë¹ÔÆ°ÌÌ¤ÎÌäÂê¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Ç½ÅÉÂ¤ÎÊý¤è¤ê¤â¡¢Êâ¤±¤ë¤¬×Ñ×Ë¤äÌÑÁÛ¤Ê¤ÉÌäÂê¹ÔÆ°¤¬¤¢¤ëÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤ÎÊý¤¬²ð¸î¤Î¼ê¤¬¤«¤«¤ê¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤¬¹â¤¯½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÂ²¾õ¶·¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶Í×°ø¤ÏÈ½Äê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÜ¿Í¤Î¿´¿È¤Î¼«Î©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¸øÊ¿¤ËÈ½Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Í×»Ù±ç¤ÈÍ×²ð¸î¤Î°ã¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Í×»Ù±ç¤ÈÍ×²ð¸î¤ÏÉ¬Í×¤Ê²ð¸î¤Î½Å¤µ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê°ã¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Í×»Ù±ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î°ìÉô¤Ë²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢Í×²ð¸î¤ÏÆü¾ïÀ¸³èÁ´ÈÌ¤Ë²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎµ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤â¡¢Í×»Ù±ç¤Ç¤ÏÆü»þ¤òËº¤ì¤ëÄøÅÙ¤Î·ÚÅÙ¾ã³²¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Í×²ð¸î¤Ç¤Ïµ²±¾ã³²¤¬¿Ê¤ß×Ñ×Ë¤äË½¸À¤Ê¤É¼þÊÕ¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¾å¤Î°ã¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¥±¥¢¥×¥é¥óºîÀ®Áë¸ý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í×»Ù±ç¤Ç¤Ï²ð¸îÍ½ËÉ¥µー¥Ó¥¹¤òÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Î»Ù±ç¤Î¤â¤ÈÍøÍÑ¤·¡¢Í×²ð¸î¤Ç¤ÏË¬Ìä²ð¸î¤äÄÌ½ê²ð¸î¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤Ê²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ò¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤ÈÁêÃÌ¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í×»Ù±ç1¡¦2¤ÏÍ×²ð¸îÅÙ¤ËÈæ¤Ù¤Æ²þÁ±¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ê¤É²ð¸îÍ½ËÉ¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
Í×²ð¸îÅÙÊÌ¡Ã¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ
Í×»Ù±ç¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Í×»Ù±ç1¡¦2¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤Î²ð¸îÍ½ËÉ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Ø¥ë¥Ñー¤Ë¤è¤ëË¬Ìä·¿¥µー¥Ó¥¹¡Ê²ð¸îÍ½ËÉË¬Ìä²ð¸î¡Ë¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ÇÆüÃæÍÂ¤«¤ê¥±¥¢¤ò¤¹¤ëÄÌ½ê·¿¥µー¥Ó¥¹¡Ê²ð¸îÍ½ËÉÄÌ½ê²ð¸î¡Ë¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÀìÌç¿¦¤Ë¤è¤ëÃ»´ü½¸Ãæ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡Ê²ð¸îÍ½ËÉ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÍ×²ð¸î¼Ô¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ÈÆâÍÆ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í×»Ù±ç¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Î©°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÉÑÅÙ¤ä»þ´Ö¤¬¤ä¤ä¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í×»Ù±ç¼Ô¸þ¤±¤Ë¤ÏÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ð¸îÍ½ËÉ¥±¥¢¥×¥é¥ó¤òºîÀ®¤·¡¢¾õÂÖ°²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î±¿Æ°¶µ¼¼¤ä±ÉÍÜ²þÁ±»ØÆ³¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î²ð¸îÍ½ËÉ»ö¶È¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Í×»Ù±ç¤Ç¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ê¤É¤Î²ð¸îÊÝ¸±»ÜÀß¤Ø¤ÎÄ¹´üÆþ½ê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£·ÚÅÙ¤Ê¤¦¤Á¤«¤é¤³¤ì¤é¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¡¢À¸³èµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Í×²ð¸î¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©Í×²ð¸î1～5¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸øÅª²ð¸îÊÝ¸±¤Î²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¡Ê²ð¸îµëÉÕ¡Ë¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºßÂð¤ÇÊë¤é¤¹¾ì¹ç¡¢¥Ø¥ë¥Ñー¤¬À¸³è±ç½õ¤ä¿ÈÂÎ²ð¸î¤ò¹Ô¤¦Ë¬Ìä²ð¸î¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ÇÆþÍá¤È¿©»ö²ð½õ¤äµ¡Ç½·±Îý¤ò¼õ¤±¤ëÄÌ½ê²ð¸î¡Ê¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡¢Ã»´ü´Ö»ÜÀß¤ËÇñ¤Þ¤ëÃ»´üÆþ½ê¡Ê¥·¥çー¥È¥¹¥Æ¥¤¡Ë¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¤äË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢Ê¡»ãÍÑ¶ñ¤ÎÂßÍ¿¤ä¹ØÆþÊä½õ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í×²ð¸îÅÙ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ê¤É¤Î²ð¸îÊÝ¸±»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþ½ê¤ä¡¢ºßÂð¤Ç¤â24»þ´ÖÂÐ±þ¤ÎÄê´ü½ä²ó¤ä¿ï»þÂÐ±þ¥µー¥Ó¥¹¡¢¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¤Ê¤ÉÊñ³çÅª¥±¥¢¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤È²ÈÂ²¤Î´õË¾¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¥±¥¢¥×¥é¥ó¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Í×²ð¸îÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É1Æü¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹ÎÌ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢²ÈÂ²¤Î²ð¸îÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í×²ð¸îÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ëº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÍøÍÑ¼Ô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´Î¨¤ÏÍ×²ð¸îÅÙ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯°ìÄê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤Ë¤Ï¶èÊ¬»Ùµë¸ÂÅÙ³Û¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É1¥ö·î¤ËÊÝ¸±µëÉÕ¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹ÎÌ¤Î¾å¸Â¤¬Âç¤¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÂÅÙ³ÛÆâ¤Î¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑÈñ¤Ï¤½¤Î1³ä¡Ê¤Þ¤¿¤Ï2～3³ä¡Ë¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤ÏÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¹â¤¤Í×²ð¸îÅÙ¤ÎÊý¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤ÏÁý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÉéÃ´·Ú¸ººö¤È¤·¤Æ¡¢1¥ö·î¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤ËÄ¶²áÊ¬¤ò»Ùµë¤¹¤ë¹â³Û²ð¸î¥µー¥Ó¥¹ÈñÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¸øÅªµëÉÕ¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¡¢¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²È·×ÉéÃ´¤âÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ËÎ±°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÍ×²ð¸îÅÙ¤Ï¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤Æü¾ïÀ¸³è¤Ç½õ¤±¤¬É¬Í×¤«¤ò¼¨¤¹ÂçÀÚ¤Ê´ð½à¤Ç¤¹¡£Í×»Ù±ç¡¦Í×²ð¸î¤ÎÇ§Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬·è¤Þ¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´¤ä¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£Í×»Ù±ç¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÌýÃÇ¤»¤º¡¢Í½ËÉÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÇÀ¸³èµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£È¿ÂÐ¤ËÍ×²ð¸îÅÙ¤¬¹â¤¯È½Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ºßÂð²ð¸î¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤êÉ¬Í×¤Ê¤é²ð¸î»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤Þ¤À¸µµ¤¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È²æËý¤»¤º¡¢Áá¤á¤Ë¿½ÀÁ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸øÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ð¸îÅÙ¤ÏÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾õÂÖ¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤òÄ´À°¤·¡¢ËÜ¿Í¤È²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê²ð¸î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¡ØÍ×²ð¸îÇ§Äê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¡Ù¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¡Ø5¹â³Û²ð¸î¡ÊµïÂð»Ù±ç¡Ë¥µー¥Ó¥¹Èñ¡Ê²ð¸îÊÝ¸±Ë¡51¡¢61¡Ë¡Ù¡Ê¹ñÀÇÄ£¡Ë