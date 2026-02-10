MDMA¤Î¡Ö¹¬¤»¤Ï¡×Ç¾¤Î¼Ú¶â¡£ºîÍÑ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¸å¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ëÀäË¾Åª¤ÊµõÃ¦´¶¤È¤Ï
MDMA¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¹¬´¶¤ä¶¦´¶À¤ÎÁýÂç¤È¤¤¤Ã¤¿Àº¿ÀºîÍÑ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÇ¾¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿°ì»þÅª¤Ê¸¸±Æ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤ÏÈ½ÃÇÎÏ¤ÎÄã²¼¤äÍ½´ü¤·¤Ê¤¤Àº¿ÀÅªº®Íð¤¬À¸¤¸¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤ò´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢MDMA¤Ë¤è¤ëÀº¿ÀºîÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¤È¡¢¤½¤ì¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹´í¸±¤Ê¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾É¾õ¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÂçÇ÷ ´Õ¸²¡Ê°å»Õ¡Ë
ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È ¡£ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê¡¢Âµ¥ö±º¤µ¤Ä¤ÂæÉÂ±¡¿´ÎÅÆâ²Ê¡¦Àº¿À²Ê¡¢Áí¹çÉÂ±¡¹ñÊÝ°°Ãæ±ûÉÂ±¡¿À·ÐÀº¿À²Ê¡¢¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø°å³ØÉôÀº¿À°å³Ø¶µ¼¼¡¢À®ÅÄÉÂ±¡Àº¿À²Ê½õ¶µ¡¢ÀéÍÕÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ±¡Àº¿À°å³Ø¶µ¼¼ÆÃÇ¤½õ¶µ¡Ê·óÇ¤¡Ë¡¢Bellvitge University Hospital¡ÊBarcelona, Spain¡Ë¡£¼ç¤Ê¸¦µæÎÎ°è¤Ï Àº¿À°å³Ø¡ÊÀÝ¿©¾ã³²¡¢¤»¤óÌÑ¡Ë¡£
MDMA¤¬¤â¤¿¤é¤¹Àº¿ÀÅª¤ÊºîÍÑ¤ÈÂÎ¸³
MDMA¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê¸½¤ì¤ëÀº¿ÀºîÍÑ¤Ï¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í½´ü¤·¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤äº®Íð¡¢´í¸±¤ÊÀº¿À¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÍÑ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Ç¾Æâ¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¿Í°ÙÅª¤Ë¡¢¤«¤ÄµÞ·ã¤ËÊø¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¿¹¬´¶¤È¶¦´¶À¤ÎÁýÂç¡Ê¥¨¥ó¥¿¥¯¥È¥²¥óºîÍÑ¡Ë
MDMA»ÈÍÑ»þ¤ËºÇ¤âÆÃÄ§Åª¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤ëºîÍÑ¤¬¡¢¶¯¤¤Â¿¹¬´¶¡Ê¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂ¾¼Ô¤Ø¤Î¶¦´¶À¡¦¿ÆÌ©´¶¤ÎÁýÂç¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑ¼Ô¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤¬Çö¤ì¡¢À¤³¦¤¬¿§Á¯¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¯¸«¤¨¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤°¦¾ð¤ä°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤¬¤è¤ê¿¼¤¯´¶Æ°Åª¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤ê¡¢¿¨³Ð¤¬±ÔÉÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤ÎÊÑ²½¤â°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºîÍÑ¤ÏÇ¾¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¸¸±Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤Ê´¶¾ð¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¿Í¹©Åª¤ÊÂ¿¹¬´¶¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤ËÇ¾¤¬¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¡¢ÂÑÀ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ±¤¸¸ú²Ì¤òµá¤á¤ÆÀÝ¼èÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ËÃ¼¤Ê´¶¾ð¤Î¹âÍÈ¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤È¤·¤Æ¿¼¹ï¤ÊÀº¿ÀÅªÍî¤Á¹þ¤ß¡Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ÈÍÑ»þ¤Î°ì»þÅª¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ËË¬¤ì¤ëÄ¹´üÅª¤Ê¿´¿È¤Î¶ì¤·¤ß¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
È½ÃÇÎÏ¤ÎÄã²¼¤È´í¸±¤Ê¹ÔÆ°¤Ø¤Î·¹ÅÝ
MDMA¤ÎºîÍÑ²¼¤Ç¤Ï¡¢Â¿¹¬´¶¤ä²áÅÙ¤Î°Â¿´´¶¡¢²á¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÀµ¤·¤¯É¾²Á¤¹¤ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÉáÃÊ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´í¸±¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²áÅÙ¤Ê¿ÈÂÎ³èÆ°¤Ë¤è¤ëÇ®Ãæ¾É¡¢¿åÊ¬ÀÝ¼è¤ÎÄ´À°ÉÔÁ´¤Ë¤è¤ëÄã¥Ê¥È¥ê¥¦¥à·ì¾É¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ç´í¸±¤ÊÀÅª¹ÔÆ°¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ÂÎ²¹¤Î°Û¾ï¤Ê¾å¾º¤ä¿¼¹ï¤ÊÃ¦¿å¾É¾õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¾õÂÖ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¹¬´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤Ç¤¤º¡¢¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î°ãË¡ÌôÊª¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÍÑ¤òÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤ËÁý¶¯¤µ¤»¡¢µÞÀÃæÆÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£È½ÃÇÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢»ÈÍÑ¼Ô¼«¿È¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤äË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ò´¬¤¹þ¤à´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
MDMA¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ãË¡ÌôÊª¤Ï°ìÅÙ¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â¿¼¹ï¤Ê·ò¹¯Èï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç²òÀâ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤Ê±Æ¶Á¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤äÄ¹´üÅª¤Ê¸å°ä¾É¤ò»Ä¤¹¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÍÂ¸À¤ÎÌäÂê¤â¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤À¤±¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤È»Ù±ç¤Ë¤è¤ê²óÉü¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤â¤·¼«¿È¤ä¿È¶á¤ÊÊý¤¬ÌôÊªÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¿¤á¤é¤ï¤º¤ËÀìÌçµ¡´Ø¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Áá´ü¤ÎÂÐ±þ¤¬¤è¤êÎÉ¤¤²óÉü¤Ø¤ÎÆ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÌôÊªÍðÍÑËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡×
ÅìµþÅÔÊÝ·ò°åÎÅ¶É¡ÖÅìµþÅÔÌôÊªÍðÍÑÂÐºö¿ä¿Ê·×²è¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ²þÄê¡Ë¤ÎºöÄê¡×
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¹ñÎ©Àº¿À¡¦¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÀº¿ÀÊÝ·ò¸¦µæ½êÌôÊª°ÍÂ¸¸¦µæÉô