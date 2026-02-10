¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à³×Ì¿¡ªLINE¤ÇÂ¨¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡Ö¥è¥³¥Ñ¥¹¡×»ÏÆ°¡¡Á¥¶¶¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ì¡¼¥ó²£Ãú ¶Ë¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡Î¾ÂØ¤â¥«¡¼¥É¤âÉÔÍ×¡¢LINE¤Ò¤È¤Ä¤ÇÍ·¤Ó¤«¤é·ÊÉÊ¸ò´¹¤Þ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Î¿·¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î¡Ö¥¯¥ì¡¼¥ó²£Ãú ¶Ë¡Ê¤¤ï¤ß¡Ë¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡Ö²£Ãú¼ê·Á¡Ý¥è¥³¥Ñ¥¹¡Ý¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢IoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈLINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¶È³¦½é¡Ê¢¨¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Ä´¤Ù¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àÀìÌçÅ¹¡Ö¥¯¥ì¡¼¥ó²£Ãú ¶Ë ¥³¡¼¥Ê¥óÁ¥¶¶²ÖÎØ¥¤¥ó¥¿¡¼Å¹¡×¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¥óÁ¥¶¶²ÖÎØ¥¤¥ó¥¿¡¼Å¹1³¬¤Ë2·î10Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£Ìó2400Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ëÆ±¼ÒºÇÂçµé¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÐ¶¶Å¹¡ÊÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô¡Ë¤ËÂ³¤¯2¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤È¤Ä¤Ê¤°IoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅ¹ÆâÌó370Âæ¤¹¤Ù¤Æ¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ´¶¡£Á´Âæ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀ©¸æ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢±¿±ÄDX¤È¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢100±ß¶Ì¤Ø¤ÎÎ¾ÂØ¤ä¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¤ÎÈ¯¹Ô¡¦¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤ÇÍ·¤Ù¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÃù¤Þ¤ë¡Ö¥é¥¯¡¦¥È¥¯¡×ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥è¥³¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ê¥Ï¥¦¥¹¥Þ¥Í¡¼¡Ë¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤ÆÍ·¤Ö¡Ö¥Á¥ã¡¼¥¸Ê§¤¤¡×¡ÊÅ¹ÆâÀº»»µ¡Ê§¤¤¤Ç¸½¶â¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ë¤È¡¢PayPay¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Ò·èºÑ¤òÍÑ¤¤¤Æ1¥×¥ì¥¤¤´¤È¤Ë»ÙÊ§¤¦¡ÖÅÔÅÙÊ§¤¤¡×¤Î2¤Ä¤Î·èºÑ¥â¡¼¥É¤òÍÑ°Õ¡£¥Á¥ã¡¼¥¸Ê§¤¤¤Ë¤Ï¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¥ª¥Þ¥±¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬ÉÕ¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤É¤Á¤é¤Î»ÙÊ§ÊýË¡¤Ç¤â100±ß¤Ë¤Ä¤1¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Í·¤ÓÊý¤Ï¥²¡¼¥àµ¡¤ËÅ½¤é¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òLINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤À¤±¡£²ó¿ô¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¥×¥ì¥¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»Ä¹â¤äÍúÎò¤â¥¹¥Þ¥Û¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ò´¹¤âLINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¾å¤Ç´°·ë¡£´õË¾¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁª¤Ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È»Ä¹â¤äÍúÎò¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼º¸ú¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã±¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í·¤Ö¢ªÃù¤á¤ë¢ª¸ò´¹¤¹¤ë¤Þ¤ÇÁ´ÉôLINE¤ÎÃæ¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¡£¥²¡¼¥»¥ó¤Î¡È¥¢¥Ê¥í¥°¤µ¡É¤¬°ìµ¤¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
またこの仕組みにより、運営側は利用データを蓄積できるようになります。同社は店舗運営の省人化や効率化を検証するとともに、クーポン配信など「One to Oneマーケティング」を推進する方針です。