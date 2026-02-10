¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡ÙÂè5ÏÃ¡¡ÈÈ¹Ô¤ò¼«¶¡¢ª¾×·â¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¡¢¿·¤¿¤ÊÈëÌ©¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤ÏÅÜÅó¤ÎµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬Ë½Ïª¡ª¡©°æ¾å¿¿±û¤Î¡ÈÅ·Á³¡É¹ÔÆ°¤ËÀ¥¸Í¹¯»Ë¡õÅÏÊÕÂçÃÎ¤âÇú¾Ð¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿Íµ¤ºî²È¡¦²£´ØÂç»á¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿Âè56²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡£¤¢¤ë»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿·ý½Æ¤ò¾®³Ø¹»¤Îºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËËä¤á¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÈôÆà½ß°ì¤é4¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¤¢¤ì¤«¤é23Ç¯¡¢·º»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿½éÎø¤ÎÁê¼ê¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£½ÉÌ¿Åª¤ÊºÆ²ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¤³¤ÎÅß°ìÈÖÀÚ¤Ê¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡ÚÂè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡·º»ö¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹Ä¹»¦¿Í»ö·ïÅöÌë¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬Êø¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÄï¡¦º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤òÇ¤°ÕÆ±¹Ô¡£ÈÈ¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÄ¾¿Í¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢23Ç¯Á°¤ËÆ±µéÀ¸4¿Í¤ÇËä¤á¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò¤¤¤Ä·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¶§´ï¤Î·ý½Æ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¡£ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¡¢´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¡¢À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¤ÏÄ¾¿Í¤ÎÌµ¼Â¤ò¿®¤¸¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¡¢¡Ô23Ç¯Á°¤ÎÈëÌ©¡Õ¤¬Ë½¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¡½¡½¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢Æ°Å¾¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÌðÀè¡¢Ä¾¿Í¤¬ÌÛÈë¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÈÈ¹Ô¤ò¼«¶¡¡£¤·¤«¤·¡¢ÆîÎÉ¤ÏËüµ¨»Ò¤é¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤ÎÆ°¸þ¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÁÜºº¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿½ß°ì¤Ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¡¢Î±ÃÖÃæ¤ÎÄ¾¿Í¤ÈÈëÌ©Î¢¤ËÃ±ÆÈÀÜ¿¨¡£»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ä¾¿Í¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä°ìÀ¸¶»¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ª¤¯¤È·è¤á¡¢½ß°ì¤éÆ±µéÀ¸¤Ë¤â¸ý³°¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ô¾×·â¤ÎÈëÌ©¡Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬Ë½Ïª¡ª¡©°æ¾å¿¿±û¤Î¡ÈÅ·Á³¡É¹ÔÆ°¤ËÀ¥¸Í¹¯»Ë¡õÅÏÊÕÂçÃÎ¤âÇú¾Ð¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿Íµ¤ºî²È¡¦²£´ØÂç»á¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿Âè56²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡£¤¢¤ë»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿·ý½Æ¤ò¾®³Ø¹»¤Îºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËËä¤á¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÈôÆà½ß°ì¤é4¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¤¢¤ì¤«¤é23Ç¯¡¢·º»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿½éÎø¤ÎÁê¼ê¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£½ÉÌ¿Åª¤ÊºÆ²ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¤³¤ÎÅß°ìÈÖÀÚ¤Ê¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡·º»ö¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹Ä¹»¦¿Í»ö·ïÅöÌë¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬Êø¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÄï¡¦º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤òÇ¤°ÕÆ±¹Ô¡£ÈÈ¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÄ¾¿Í¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢23Ç¯Á°¤ËÆ±µéÀ¸4¿Í¤ÇËä¤á¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò¤¤¤Ä·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¶§´ï¤Î·ý½Æ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¡£ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¡¢´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¡¢À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¤ÏÄ¾¿Í¤ÎÌµ¼Â¤ò¿®¤¸¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¡¢¡Ô23Ç¯Á°¤ÎÈëÌ©¡Õ¤¬Ë½¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¡½¡½¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢Æ°Å¾¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÌðÀè¡¢Ä¾¿Í¤¬ÌÛÈë¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÈÈ¹Ô¤ò¼«¶¡¡£¤·¤«¤·¡¢ÆîÎÉ¤ÏËüµ¨»Ò¤é¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤ÎÆ°¸þ¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÁÜºº¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿½ß°ì¤Ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¡¢Î±ÃÖÃæ¤ÎÄ¾¿Í¤ÈÈëÌ©Î¢¤ËÃ±ÆÈÀÜ¿¨¡£»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ä¾¿Í¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä°ìÀ¸¶»¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ª¤¯¤È·è¤á¡¢½ß°ì¤éÆ±µéÀ¸¤Ë¤â¸ý³°¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ô¾×·â¤ÎÈëÌ©¡Õ¤À¤Ã¤¿¡£