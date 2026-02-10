ÂåÉ½¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤«¤éÌÁÍ§¡¦Ä¹Í§¤Î²ÁÃÍ¤Þ¤Ç¡Ä¹áÀî¿¿»Ê¤¬¸ì¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÈËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¤ÎÌö¿Ê¡É¤Ø¤Î´üÂÔ
¡Ò¤Ä¤¤¤ËËë¤ò³«¤±¤¿ËÌÃæÊÆWÇÕ¥¤¥ä¡¼¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Èà¤é¤Î¸½ºßÃÏ¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¸µÀî±Ù»Ò»á¤Ï¡¢Ä¹¤¯ÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¹áÀî¿¿»Ê¤òË¬¤Í¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÈÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¹áÀî¤Ï¡¢º£¤ÎÂåÉ½¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ý¡Ý¡Ó
µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ØÁ÷¤Ã¤¿¥¨¡¼¥ë
ËÌÃæÊÆWÇÕ¤¬¤¤¤è¤¤¤è£´¥õ·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë½¢Ç¤¤«¤é£¸Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯10·î¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò½é¤á¤Æ·âÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡È»Ë¾åºÇ¶¯¡É¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¡£
¡Ö²áµîºÇ¹â¤Î¥Ù¥¹¥È£¸°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔÃÍ¤â¹â¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ø¤¤ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê31¡¦¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê24¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹¶·â¤Î¼ç¼´¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÉé½ý¡£°Å±À¤¬Éº¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¡Ö¥¿¥±¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë¤¤¤ëÄï¤Î¡Ë±Í»Ë¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¥±¥¬¤Ê¤Î¤«¾ÜºÙ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤ÇÁ´Á³»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡£ËÍ¤â¡Ç18Ç¯¥í¥·¥¢WÇÕ¤Î»þ¤ÏÂç²ñÁ°¤Î£³¥õ·î´Ö¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËÜÈÖ¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡£¾Ç¤é¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥±¥¬¤ò¼£¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤³¤¦¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹áÀî¿¿»Ê¡Ê36¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ç14Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¡Ç18Ç¯¥í¥·¥¢Î¾WÇÕ¤Ç¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö10¡×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¹áÀî¤Ï£±·î²¼½Ü¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¦µÜºê¤Ç¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´÷Øß¤Ê¤°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ä¹¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿Èà¤ÎÌÜ¤Ë¡¢º£¤ÎÂåÉ½¤Ï¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ý¡Ý¡£
¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢¿À¸Í¤ÇÍ¤ÅÔ¡ÊÄ¹Í§¡áFCÅìµþ¡¦39¡Ë¤ÈÂçÃÏ¡Ê³ùÅÄ¡á¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡¦29¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÃÏ¤Ï¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢ÅÓ¾å¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£¤ÎÂåÉ½¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤Ïº£µ¨¤º¤Ã¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¬¤ò¼£¤»¤è¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤â¤¦¤¹¤°¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÁ°¸þ¤¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÃÏ¤Ë¤Ï£´Ç¯´Ö¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤éËÜÈÖ¤Ï¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ½é¤Ë¡ÖÂåÉ½¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢Á°½Ð¤Î£²¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¹áÀî¡£ÆÃ¤Ë¹¶·â¤Î¼´¤È¤Ê¤ë³ùÅÄ¤Ë¤Ï´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î³ùÅÄ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½ÅÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢WÇÕ½éÀï¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¡¢¹áÀî¤ÏÄË¤¤¤Û¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½éÀï¡¦¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ø¤ÎÄ©¤ßÊý
¹áÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎWÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ç14Ç¯Âç²ñ¤À¡£Åö»þ¤Î¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥¶¥Ã¥±¥í¡¼¥Ë´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤â¡È»Ë¾åºÇ¶¯¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÂçÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿½éÀï¡¦¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÀï¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¡Ê39¡Ë¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Ç£±ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ªÈ×¤Ë£²¼ºÅÀ¤·¤Æ¼êÄË¤¤µÕÅ¾Éé¤±¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£¹áÀî¼«¿È¡¢²áµî¤Î¼èºà¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ÎÌë¤Ï°ìÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£µã¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¿ç¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ï£³ÀïÌ¤¾¡Íø¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇ²¼°Ì¤ÇÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¡¢12Ç¯Á°¤Î¶ì¤¤µ²±¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÖWÇÕ¤Ï½éÀï¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¡¢¤½¤³¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤Æþ¤ê¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Ï°ìÈÖ¶¯¤¤Áê¼ê¤È¤Î³«ËëÀï¤Ê¤ó¤Ç¡¢Éé¤±¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤äÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÁÛÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤ÏÃÏÎÏ¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡£½éÀï¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¡¢É¬¤º¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÏÆÍÇË¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
WÇÕ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¹Ô¤±¤Ð°ìÈ¯¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¡ØÍ¥¾¡¡Ù¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Ä¹Ç¯¡¢ÂåÉ½¤Ç¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¿Ä¹Ã«ÉôÀ¿¥³¡¼¥Á¡Ê42¡Ë¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤¬º£¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤âÎÏ¶¯¤¤Í×ÁÇ¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÌÜ²¼¡¢Ä¹Í§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÈÅöÍîÀþ¾å¡É¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ¹Í§¤òWÇÕ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«ÈÝ¤«¡×¤¬µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¦¤Ëº½ÉÍ¤òÁö¤Ã¤¿¹áÀî¤Ï¡ÖÈà¤ÎÂÎ´´¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ÏËÍ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£39ºÐ¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¹â¤¤¥×¥í°Õ¼±¤Î»òÊª¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬ÂåÉ½¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¹áÀî¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Åö¤ÎÄ¹Í§¤Ï¡Ö¿¿»Ê¤â¤Þ¤ÀWÇÕ¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£±·îÆ¬¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó»ÏÆ°»þ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹áÀîËÜ¿Í¤Ï¡ÖËÍ¤Ïº£¡¢¥»¥ì¥Ã¥½¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸À¤¦¡£¡Ö¥»¥ì¥Ã¥½¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¡Ç23Ç¯£²·î¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¸ÅÁãÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯¤ÏJ1¡¦£¹°Ì¡¢¡Ç24¡Á25Ç¯¤Ï10°Ì¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡£Áª¼ê£±¿Í¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·Ð¸³¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬ÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¡£ËÍ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÈá´ê¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È£¸¿Ê½Ð¡×¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Îò»Ë¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¹áÀî¤é°ÎÂç¤Ê¤ëÀè¿Í¤¿¤Á¤ò´Þ¤á¡¢ÆüËÜÃæ¤¬¤½¤ÎÌö¿Ê¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£