¹ë²Ú½÷»Ò¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÂç½¸·ë¡ª¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦»ÅçºÌ¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡¼¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2011Ç¯¤Î½÷»ÒWÇÕ½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿»ÅçºÌ¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹ë²Ú½÷»Ò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëµÇ°¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öadidas¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò52¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°¤Éô»í¡¢½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç11Ç¯WÇÕÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´äÞ¼¿¿Æà¤µ¤ó¤È¤Î¹ë²Ú½÷»Ò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£