¶â¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡ÖÎ©¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×£³²óÌÜ¤Ë¼¹Ç°¤ÎÂçµÕÅ¾¡¡ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡ÖÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¦·è¾¡¡×¡Ê£¹Æü¡¢¥ê¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢ËÌµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡Ê£²£±¡Ë¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡á¤¬µÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼À¥¤Ï¡ÖÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´ò¤·¤¯¤Æ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£ºÇÇ¯¾¯Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎÁ°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î²÷µó¤Ë¡¢¡ÖÆ¼¥á¥À¥ë¤â½Å¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ã¤Ã¤¿½Å¤ß¤Ç¡£Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£½Å¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£±²óÌÜ¤Ï£¸£¹¡¦£·£µ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢£²²óÌÜ¤Ï£·£²¡¦£°£°¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤º£²°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾¡Éé¤Î£³²óÌÜ¤Ç¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Î©¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯£±£´£´£°¤¬·è¤Þ¤ê¡¢£¸£¹¡¦£²£µ¡£Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ´î¤Ó¡¢ÆÀÅÀ¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤éÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¤³¤Î±éµ»¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë´Ú¹ñ¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¤Î£³ËÜÌÜ¤ò½ª¤¨¤ÆÎò»ËÅª²÷µó¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡Â¼À¥¤ÏºÇ¸å¤ÎÃåÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤è¤¯¤¢¤½¤³¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¡£¼¹Ç°¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¶â¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤à¤é¤»¡¦¤³¤³¤â¡Ë£²£°£°£´Ç¯£±£°·î£±£µÆü¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¹¥¤¤ÎÎ¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç£´ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿¡££±£¸Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç½éÍ¥¾¡¡£À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç£²´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡££±£·ºÐ£³¥«·î¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÀª½÷»ÒºÇÇ¯¾¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß½êÂ°¡£¿ÈÄ¹£±£µ£³¥»¥ó¥Á¡£