¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÙÂè5ÏÃ¡¡Ì¤Íè¤ÎÊì¤¬¾åµþ¡ª¡¡ÆÍÁ³¤ÎÂ¹¤Î½Ð¸½¤ÇÂçÁû¤®!?
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È15¿Í¤ò¾Ò²ð¡ª»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢±öÌî±Íµ×¡¢¾®ÂíË¾¡¢À¾Ìî¼·À¥¤é¡Ä
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡Ù¡Ê2011Ç¯¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎµÓËÜ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°¤Áê¥¯¥ß¥³»á¤È¡¢¹õÇþ¤Ï¤Â¤á»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÁÎø¿Í¤¤¤Ê¤¤Îò10Ç¯¤Î»ä¤ËÂ©»Ò¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡Ü¡×Ï¢ºÜ¡Ë¡£Ì´¤â»Å»ö¤â³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¡¦Ì¤Íè¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡É¤À¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤Î»Ò¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ñ¥ÂÀ¤ÈÌ¾¾è¤ë¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢Ì¤Íè¤È¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¢¤ë¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢2036Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍÄ¤¤ñ¥ÂÀ¤ò°ì¿Í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤º¡¢´ñÌ¯¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÌ¤Íè¤ÎÉ×¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¢£Âè5ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Ì¤Íè¤ÎÊì¤¬¾åµþ¡ª
ÆÍÁ³¤ÎÂ¹¤Î½Ð¸½¤ÇÂçÁû¤®¡ª¡©
½é¼ç±éÉñÂæ¤ÎËÜÈÖ¤òÌÜÁ°¤ËÊì¤ÈÂÐÎ©¡Ä¡ª
Ì¤Íè¡Ê»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Ç¤Ïñ¥ÂÀ¡ÊÅ·ÌîÍ¥¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎÙ¿Í¡¦·½¡ÊÇë¸¶¸î¡Ë¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢ñ¥ÂÀ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡È¥ë¥Ê¡É¤Î½¼ÅÅ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤½¤¦¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿Ì¤Íè¡£¤½¤³¤Ë¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¥ë¥Ê¤ÎÉü³è¤ËË¾¤ß¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢¤è¤·¤º¤ßÊÝ°é±à¤Ç¤Ï¡¢Í¥ÂÀ¡Ê¾®ÂíË¾¡Ë¤¬¡¢ñ¥ÂÀ¤¬¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¡¼ÀèÀ¸¤Ï¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¼¡²ó¸ø±é¤ÇÌ¤Íè¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿Êì¡¦Ä¾Èþ¡Ê¿ÀÌî»°Îë¡Ë¤¬¡¢ÆÍÁ³Ì¤Íè¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£
ñ¥ÂÀ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ëÌ¤Íè¤À¤¬¡¢Ä¾Èþ¤¬¤¹¤°¤Ë¿®¤¸¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆÍÁ³¤Ç¤¤¿¡ÈÂ¹¡É¤òÁ°¤Ë¡¢¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿Ä¾Èþ¤Ï¡¢¡Öñ¥ÂÀ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËµïºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡ª¡©
