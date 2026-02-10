EU¤È±Ñ¹ñ¡Ö¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Î¼áÊü¤òÍ×ÀÁ
¡¡Ä¨Ìò20Ç¯¤Î¼Â·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¹á¹Á¤ÎÌ±¼ç²½±¿Æ°¤Î¼çÍ×¿ÍÊª¡¢¡Ö¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ò¼áÊü¤¹¤ë¤è¤¦EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤¬µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦óÕÃÒ±Ñ»á¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡Ö¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦óÕÃÒ±Ñ»á¤ÏÃæ¹ñ¤ä¹á¹Á¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò³°¹ñ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ9Æü¹á¹Á¤Î¹âÅùË¡±¡¤«¤é¡¢Ä¨Ìò20Ç¯¤Î¼Â·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ÆEU¤Ï¡Ö¹á¹Á¤ÎÊóÆ»¤Î¼«Í³¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤ò²óÉü¤·¡¢ÁÊÄÉ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¹á¹ÁÅö¶É¤Ëµá¤á¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢Â¨»þ¤«¤ÄÌµ¾ò·ï¤Î¼áÊü¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼³°Áê¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö78ºÐ¤ÎóÕ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ö¼Â¾å¤Î½ª¿È·º¤ËÅù¤·¤¯¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¿¼¤¯·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¹á¹ÁÅö¶É¤ËÂÐ¤·¤Æ¼áÊü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡óÕ»á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë5Ç¯´Ö¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤âµîÇ¯12·î¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¼áÊü¤Î¸¡Æ¤¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡×¤ÏÅö¶É¤òÈãÈ½¤¹¤ëÏÀÄ´¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤ËÇÑ´©¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë