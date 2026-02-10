20Âå½÷À¤Î´é¤ò¤³¤Ö¤·¤Ç²¥¤ë¡¡40ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ê»³·Á¡¦´¨²Ï¹¾½ð¡Ë
º£·î¾å½Ü¡¢»³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô¤Î¼«Âð¤Ç£²£°Âå¤Î½÷À¤Î´é¤ò²¥¤ê¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¤Ë½»¤à£´£°ºÐ¤ÎÃË¤¬¡¢£±£°Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¤Ë½»¤à£´£°ºÐ¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£·î¾å½Ü¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÇÂ¼»³ÃÏÊý¤Ë½»¤à£²£°Âå¤Î½÷À¤Î´é¤ò¤³¤Ö¤·¤Ç¿ô²ó²¥¤ê¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ï´é¤òÂÇËÐ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¼££±£°Æü´Ö¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬Èï³²¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¡¢£±£°Æü¤Î¸áÁ°£³»þ£´£°Ê¬¤¹¤®¤ËÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢Æ°µ¡¤ä¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£