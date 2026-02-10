¡ÖÃ¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡×Â¼À¥¿´³ñ¡¢À¤³¦¤¬¾Î¤¨¤¿µÕÅ¾¶â¡ª¡¡ÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î²÷µó¤Ë¡Ö¶â¤Ï°ã¤Ã¤¿½Å¤ß¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
Â¼À¥¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÉ½¾´Âæ¤ÎÃæ±û¤ËÎ©¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î9Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2022Ç¯ËÌµþ¤Ç¤ÎÆ¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡¢º£²ó¤ÏÉ½¾´Âæ¤ÎÃæ±û¤ËÅÐ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¹¾å¤ÈÀã¾å¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¡¡Åßµ¨¸ÞÎØ¤Çµ±¤¯½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡Í½Áª¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¤··Þ¤¨¤¿·è¾¡¡¢Â¼À¥¤Ï1²óÌÜ¤Ç89.75¤È¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢2²óÌÜ¤Ï72.00¤ÈÄã¤¤¥¹¥³¥¢¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë3²óÌÜ¡¢89.25¤ÈºÆ¤Ó¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢À®ÀÓ¾å°Ì2ËÜ¤Î¹ç·×¤Ç179.00¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºÇ¸å¤Î»îµ»¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÕÅ¾¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡¶¥µ»¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥À¥ë¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆ¼¤Î¤È¤¤â½Å¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶â¤Ï°ã¤Ã¤¿½Å¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Á´Éô¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½Å¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÁÇÄ¾¤ÊÁÛ¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¼ã¤ÆüËÜ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³èÌö¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«ºÅ¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØOAsport¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç89.75ÅÀ¡Ê¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ¹âÆÀÅÀ¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿21ºÐ¤ÎÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢ºÇ½ª¥é¥ó¤Ç89.25ÅÀ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥³¥¢¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤òÈ´¤µî¤Ã¤¿¡×¤È»î¹çÅ¸³«¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSporza¡Ù¤Ç¤âÂ¼À¥¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò¾Î»¿¡£¡Ö°µ´¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Î±É´§¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤ËÃ¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¡¢¥³¥³¥â¡¦¥à¥é¥»¤Ï¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î´üÂÔ¤Ë¸«»ö¤Ë±þ¤¨¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÌ¤ÌÀ¤è¤êSNS¾å¤Ï½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂ¼À¥¿´³ñ¤Á¤ã¤óµã¤±¤¿¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁ°²ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¿§¤Î¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¤ÇÆ±¼ïÌÜ¤Ë½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Â¼À¥¡£Âç²ñ¸åÈ¾¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£21ºÐ¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]