¡Ö¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ò½Å»ë¡×Â¿¤¤¼ãÇ¯ÁØ¤Î»Ù»ý¤â¼«Ì±°µ¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡ÄÈæÎãÁª¤Î½Ð¸ýÄ´ººÊ¬ÀÏ¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡×¤â»²À¯ÅÞ¾å²ó¤ë
¡¡£¸ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤äÌµÅÞÇÉÁØ¤Î»Ù»ý¤¬¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤¬¾¡Íø¤·¤¿£²£°£²£±Ç¯½°±¡Áª¡¢ÇÔËÌ¤·¤¿£²£´Ç¯½°±¡Áª¤Èº£²ó¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÈæÎãÁª¤ÎÅêÉ¼Àè¤Ë¼«Ì±¤òµó¤²¤¿¿Í¤Ï£³£·¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î£±£¶¡ó¤Ê¤É¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡££²£´Ç¯¤Ï¼«Ì±£²£µ¡ó¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ£²£±¡ó¤¬¶Ïº¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¼«Ì±¤Ï£²£±Ç¯¤è¤ê¤â¹â¤¤³ä¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯¤Ë¼«Ì±¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï£±£¸¡Á£²£¹ºÐ¤¬£³£¸¡ó¤È¹â¤¯¡¢³ÆÇ¯Âå¤Ç£²£±Ç¯¤Î¿å½à°Ê¾å¤Ë²óÉü¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÅÞÇÉÁØ¤ÎÅêÉ¼Àè¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¼«Ì±¤¬ºÇÂ¿¤Î£²£·¡ó¤À¤Ã¤¿¡££²£´Ç¯¤Ï¼«Ì±¤¬£±£µ¡ó¤ÇÎ©Ì±¤Î£²£µ¡ó¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î£±£·¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÌµÅÞÇÉÁØ¤Çº£²ó£¶£¶¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢¼«Ì±¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Î¿Íµ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤â¼ê·ø¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¡£¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤Î¤¦¤ÁÈæÎãÁª¤Ç¼«Ì±¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ïº£²ó£·£¶¡ó¤Ç¡¢£²£´Ç¯¤Î£µ£¸¡ó¤«¤éÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿¡£¥ê¥Ù¥é¥ë»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤Í¸¢¼Ô¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤¿ÀÐÇËÆâ³Õ»þ¤Ë¡¢¼«Ì±¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÁØ¤ò°ú¤Ìá¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤äËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¤âÍ¸¢¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£ÅêÉ¼¤ÎºÝ¤ËºÇ¤â½Å»ë¤·¤¿ÁèÅÀ¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡¦·ÐºÑÀ¯ºö¡×£´£·¡ó¡¢¡ÖÇ¯¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ¯ºö¡×£±£µ¡ó¡¢¡Ö»Ò¤É¤âÀ¯ºö¡¦¾¯»Ò²½ÂÐºö¡×£±£°¡ó¡¢¡Ö³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¡×£¸¡ó¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¡×£¶¡ó¤Ê¤É¤Î½ç¤Ç¡¢¤É¤ÎÁèÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÁØ¤Ç¤âÈæÎãÁªÅêÉ¼Àè¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¼«Ì±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤ò½Å»ë¤·¤¿ÁØ¤Ç¼«Ì±¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï£´£°¡ó¡¢³°¸ò°ÂÊÝ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÁØ¤Ç¤Ï£´£¸¡ó¤ÇÂ¾ÅÞ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯¤Ï·ÐºÑÀ¯ºö¤Î½Å»ëÁØ¤Ç¤ÏÎ©Ì±¤ä¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ë¡¢³°¸ò°ÂÊÝ¤Î½Å»ëÁØ¤Ç¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤äÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¢»²À¯ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¿Í¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤ÉÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î½Å»ëÁØ¤Ç¤âº£²ó¤Ï¼«Ì±¤¬£³£µ¡ó¤ÇÂ¾ÅÞ¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢£²£µÇ¯»²±¡Áª»þ¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î½Å»ëÁØ¤Ç¼«Ì±¤¬£·¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢»²À¯¤¬£´£³¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¼«Ì±¤¬ºÇÂ¿¤Î£²£¸¡ó¤Ç¡¢»²À¯¤Î£²£¶¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡þ
¡¡º£²ó½°±¡Áª¤ÎÅê³«É¼ÆüÅöÆü¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ï¡¢£Î£È£Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó³Æ¶É¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£