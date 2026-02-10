¹Åì¾Ê¤Î2025Ç¯¤Î»º¶ÈÍÑ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ¸»ºÎÌ¡¢¶¦¤ËÁ´¹ñ1°Ì¡½Ãæ¹ñ
¹Åì¾Ê¿ÍÌ±À¯ÉÜ¿·Ê¹ÊÛ¸ø¼¼¤¬6Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÂè14¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ê2021-25Ç¯¡Ë´ü´Ö¤Î¹Åì¾Ê¤ÎÀ®²Ì¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥ºµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¾Ê¤ÎGDP¤¬14Ãû5800²¯¸µ¡ÊÌó320Ãû7600²¯±ß¡Ë¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥³¥¢»º¶È¤Îµ¬ÌÏ¤¬3000²¯¸µ¡ÊÌó6Ãû6000²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹Åì¾Ê¹©¶È¡¦¾ðÊó²½Ä£¤Î¸â¹È¡Ê¥¦¡¼¡¦¥Û¥ó¡ËÉûÄ£Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹Åì¾Ê¤Î25Ç¯¤Î»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤Ï33Ëü6300Âæ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï43¡¥5¡ó¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤Ï1518Ëü2100Âæ¤Ç¡¢Á´¹ñ¥·¥§¥¢¤Î81¡¥7¡ó¤òÀê¤á¡¢¶¦¤ËÁ´¹ñ1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¹ñ°ì¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë