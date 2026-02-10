ÊÆ¥¨¥ÍÄ¹´±¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éË¬Ìä¤Ø¡¡ÀÐÌý»º¶ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¶¨µÄ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥é¥¤¥ÈÊÆ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä¹´±¤Ï¡¢¶á¤¯¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òË¬Ìä¤·¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î·ÐºÑºÆÀ¸¤Î¸°¤ò°®¤ëÀÐÌý»º¶È¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñ±Ä¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀÐÌý¡ÊPDVSA¡Ë¤Î·Ð±Ä¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢À¯¸¢¤ä¶È³¦¤Î´´Éô¤é¤È¶¨µÄ¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¢¥Ý¥ê¥Æ¥£¥³¤¬9Æü¡¢¥é¥¤¥È»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬1·î¤Ë¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òË¬¤ì¤ëÀ¯¸¢´´Éô¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â°Ì¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¸¶ÌýËäÂ¢ÎÌ¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢¼Ò²ñ¼çµÁÀ¯¸¢²¼¤ÇÅê»ñ¤¬ÉÔÂ¤·ÀßÈ÷¤¬Ï·µà²½¡¢±ø¿¦¤ä·Ð±Ä¥ß¥¹¤â½Å¤Ê¤êÀ¸»ºÎÌ¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡£