MAZZEL¡¢´§ÈÖÁÈ¤Ç¡È½ÅÂçÈ¯É½¡ÉÍ½¹ð¡¡¥·¡¼¥º¥ó1ºÇ½ª²ó¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½¸ÂçÀ®
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØMAZZEL DUO MISSION¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÂè4²ó¤¬¡¢23Æü(25:45¡Á)¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é¡¢FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç´°Á´ÈÇ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
MAZZEL
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢MAZZEL¤ÎKAIRYU¡¢NAOYA¡¢RAN¡¢SEITO¡¢RYUKI¡¢TAKUTO¡¢HAYATO¡¢EIKI¤Î8¿Í¤¬¡¢DUO(2¿Í1ÁÈ)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡£¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ä¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¤ÈÀ¼Í¥¡¢¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤È¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¡¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¡£DUO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´Ø·¸À¤ä³ëÆ£¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè4²ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Û¤«¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¡È½ÅÂçÈ¯É½¡É¤âÍ½¹ð¡£DUO¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¡¢FOD¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÄ©Àï¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯±ÇÁü¤â½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MAZZEL
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó