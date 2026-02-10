Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥é¥ó¥É±ß
½ªÃÍ9.81¡¡¹âÃÍ9.84¡¡°ÂÃÍ9.74
9.95¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
9.90¡¡Äñ¹³2
9.85¡¡Äñ¹³1
9.80¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
9.75¡¡»Ù»ý1
9.70¡¡»Ù»ý2
9.65¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ123.19¡¡¹âÃÍ123.97¡¡°ÂÃÍ122.86
124.93¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
124.45¡¡Äñ¹³2
123.82¡¡Äñ¹³1
123.34¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
122.71¡¡»Ù»ý1
122.23¡¡»Ù»ý2
121.60¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹á¹Á¥É¥ë±ß
¹âÃÍ3.62¡¡°ÂÃÍ3.56¡¡½ªÃÍ3.57
20.40¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
20.29¡¡Äñ¹³2
20.12¡¡Äñ¹³1
20.01¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
19.84¡¡»Ù»ý1
19.73¡¡»Ù»ý2
19.56¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥È¥ë¥³¥ê¥é±ß
¹âÃÍ3.62¡¡°ÂÃÍ3.56¡¡½ªÃÍ3.57
3.67¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
3.64¡¡Äñ¹³2
3.61¡¡Äñ¹³1
3.58¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
3.55¡¡»Ù»ý1
3.52¡¡»Ù»ý2
3.49¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥é¥ó¥É±ß
½ªÃÍ9.81¡¡¹âÃÍ9.84¡¡°ÂÃÍ9.74
9.95¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
9.90¡¡Äñ¹³2
9.85¡¡Äñ¹³1
9.80¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
9.75¡¡»Ù»ý1
9.70¡¡»Ù»ý2
9.65¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ123.19¡¡¹âÃÍ123.97¡¡°ÂÃÍ122.86
124.93¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
124.45¡¡Äñ¹³2
123.82¡¡Äñ¹³1
123.34¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
122.71¡¡»Ù»ý1
122.23¡¡»Ù»ý2
121.60¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹á¹Á¥É¥ë±ß
¹âÃÍ3.62¡¡°ÂÃÍ3.56¡¡½ªÃÍ3.57
20.40¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
20.29¡¡Äñ¹³2
20.12¡¡Äñ¹³1
20.01¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
19.84¡¡»Ù»ý1
19.73¡¡»Ù»ý2
19.56¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥È¥ë¥³¥ê¥é±ß
¹âÃÍ3.62¡¡°ÂÃÍ3.56¡¡½ªÃÍ3.57
3.67¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
3.64¡¡Äñ¹³2
3.61¡¡Äñ¹³1
3.58¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
3.55¡¡»Ù»ý1
3.52¡¡»Ù»ý2
3.49¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯