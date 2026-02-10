¡Ö#²ÈÂ²¤Ç¤´ÈÓ¡×¸¶Æü½Ð»Ò¡¢Â©»Ò¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿ËÜ³Ê¡È¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¡É¤òÈäÏª¡Ö¤ªÎÁÍý¾å¼ê¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸¶Æü½Ð»Ò¡Ê66¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö³§¤µ¤Þ Áªµó ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬ ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò¿´¤«¤éµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Â©»Ò¤¬¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡È¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¡É¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿²ÈÂ²¤Î¿©Âî¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÎÁÍý¾å¼ê¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¡×¸¶Æü½Ð»Ò¤¬ÈäÏª¤·¤¿Â©»Ò¼êºî¤ê¤Î¡ÈËÜ³Ê¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¡É
¡¡¡Öº£Ìë¤Ï Â©»Ò¤¯¤ó¤Îºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ ¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ 9¼ïÎà¤Î¤ªÌîºÚ¤È ¹ç¤¤ÈÔ¤Æù ±£¤·Ì£¤â¿§¡¹Æþ¤Ã¤Æ ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ »×¤ï¤º ÈþÌ£¤·¤¤ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤¬°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê 2016Ç¯¤Î ¥Õ¥é¥ó¥¹¥ï¥¤¥ó¤ò³«¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÂ©»Ò¤¯¤ó¥»¥ì¥¯¥È¤Î ÈþÌ£¤·¤¤¥Á¡¼¥º¤â¾¯¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ ÈþÌ£¤·¤¯Äº¤¤Þ¤·¤¿¢ö´¨¤¤°ìÆü¤Ç¤·¤¿¤¬ ¿´¤Ï¥Ý¥«¥Ý¥«¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤ä¥ï¥¤¥ó¡¢¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö#¤ª²È¤´ÈÓ #²ÈÂ²¤Ç¤´ÈÓ #Â©»Ò¤¯¤óºî #ÈþÌ£¤·¤¤ÀÖ¥ï¥¤¥ó #¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óºî¤Î¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ÁÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÎÁÍý¾å¼ê¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í Â©»Ò¤µ¤ó¤ªÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¤ªÎÁÍý¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶¤Ï23ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤âÎ¥º§¡£34ºÐ¤Î¤È¤¤ËÄ¹½÷¤òÏ¢¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÍµÇ·¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯66¡Ë¤ÈºÆº§¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÎÁÍý¾å¼ê¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¡×¸¶Æü½Ð»Ò¤¬ÈäÏª¤·¤¿Â©»Ò¼êºî¤ê¤Î¡ÈËÜ³Ê¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¡É
¡¡¡Öº£Ìë¤Ï Â©»Ò¤¯¤ó¤Îºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ ¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ 9¼ïÎà¤Î¤ªÌîºÚ¤È ¹ç¤¤ÈÔ¤Æù ±£¤·Ì£¤â¿§¡¹Æþ¤Ã¤Æ ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ »×¤ï¤º ÈþÌ£¤·¤¤ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤¬°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê 2016Ç¯¤Î ¥Õ¥é¥ó¥¹¥ï¥¤¥ó¤ò³«¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÂ©»Ò¤¯¤ó¥»¥ì¥¯¥È¤Î ÈþÌ£¤·¤¤¥Á¡¼¥º¤â¾¯¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ ÈþÌ£¤·¤¯Äº¤¤Þ¤·¤¿¢ö´¨¤¤°ìÆü¤Ç¤·¤¿¤¬ ¿´¤Ï¥Ý¥«¥Ý¥«¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤ä¥ï¥¤¥ó¡¢¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óºî¤Î¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ÁÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÎÁÍý¾å¼ê¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í Â©»Ò¤µ¤ó¤ªÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¤ªÎÁÍý¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶¤Ï23ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤âÎ¥º§¡£34ºÐ¤Î¤È¤¤ËÄ¹½÷¤òÏ¢¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÍµÇ·¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯66¡Ë¤ÈºÆº§¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£