¾®ÅèÍÛºÚ¡¡Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¯¤®ÉÕ¤±¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆ´¤ì¡×¡Ö°ÂÄêÅª¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼Â¶È²È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ã¥×¤ä¥Ñ¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤¿¾®Åè¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Çò¤¤º¹¤·¿§¤¬¥¥å¡¼¥È¤ÊÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¤òÃåÍÑ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¡Öº£Æü¤â°ÂÄêÅª¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥É¥ì¥¹ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£