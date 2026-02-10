£¹Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Î³µ¶·¡¢£Î£Ù¥À¥¦£²£°¥É¥ë¹â¡¡¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ØÏ¢¤ÎÇã¤¤Ìá¤·Â³¤¯
¡¡£¹Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤¬Á°½µËöÈæ£²£°¡¥£²£°¥É¥ë¹â¤Î£µËü£°£±£³£µ¡¥£¸£·¥É¥ë¤È¾®Éý¤ËÂ³¿¡£Ï¢Æü¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ØÏ¢³ô¤Ø¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤¬Â³¤¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¡ãORCL¡ä¤¬µÞ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬·øÄ´¤È¤Ê¤êÁ´ÂÎÁê¾ì¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¼çÎÏ³ô¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°ÌÜÅª¤ÎÇä¤ê¤¬½Ð¤Æ¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤Î¾åÃÍ¤ò°µÇ÷¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¤ä¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¡ãGS¡ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£¥¯¥íー¥¬ー¡ãKR¡ä¤¬Çã¤ï¤ì¡¢¥Æ¥°¥Ê¡ãTGNA¡ä¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥á¥ë¥¯¡ãMRK¡ä¤ä¥È¥é¥Ù¥éー¥º¡ãTRV¡ä¤¬ÆðÄ´¡£¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥âー¥¿ー¥º¡ãGM¡ä¤ä£Ã£Ö£Ó¥Ø¥ë¥¹¡ãCVS¡ä¤¬ÃÍ¤ò²¼¤²¡¢¥Ò¥à¥º¡õ¥Ïー¥º¡¦¥Ø¥ë¥¹¡ãHIMS¡ä¤ä¥¥ó¥É¥ê¥ë¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ãKD¡ä¡¢¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¡ãCLF¡ä¤¬µÞÍî¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï£²£°£·¡¥£´£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£²Ëü£³£²£³£¸¡¥£¶£¶¤ÈÂ³¿¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤ä¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º¡ãMETA¡ä¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤¬¾å¿¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¡ãAMD¡ä¤È¥Ö¥íー¥É¥³¥à¡ãAVGO¡ä¤¬³ô²Á¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢¥Í¥¯¥¹¥¿ー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥°¥ëー¥×¡ãNXST¡ä¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ãMU¡ä¡¢¥¢¥à¥¸¥§¥ó¡ãAMGN¡ä¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¤ä¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¡ãGS¡ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£¥¯¥íー¥¬ー¡ãKR¡ä¤¬Çã¤ï¤ì¡¢¥Æ¥°¥Ê¡ãTGNA¡ä¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥á¥ë¥¯¡ãMRK¡ä¤ä¥È¥é¥Ù¥éー¥º¡ãTRV¡ä¤¬ÆðÄ´¡£¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥âー¥¿ー¥º¡ãGM¡ä¤ä£Ã£Ö£Ó¥Ø¥ë¥¹¡ãCVS¡ä¤¬ÃÍ¤ò²¼¤²¡¢¥Ò¥à¥º¡õ¥Ïー¥º¡¦¥Ø¥ë¥¹¡ãHIMS¡ä¤ä¥¥ó¥É¥ê¥ë¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ãKD¡ä¡¢¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¡ãCLF¡ä¤¬µÞÍî¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï£²£°£·¡¥£´£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£²Ëü£³£²£³£¸¡¥£¶£¶¤ÈÂ³¿¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤ä¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º¡ãMETA¡ä¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤¬¾å¿¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¡ãAMD¡ä¤È¥Ö¥íー¥É¥³¥à¡ãAVGO¡ä¤¬³ô²Á¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢¥Í¥¯¥¹¥¿ー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥°¥ëー¥×¡ãNXST¡ä¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ãMU¡ä¡¢¥¢¥à¥¸¥§¥ó¡ãAMGN¡ä¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS