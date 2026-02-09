エスティ ローダー カンパニーズ（ESTĒE LAUDER COMPANIES）が2026年度上半期（2025年7月〜12月）決算を発表した。売上高が前年同期比5%増の77億1000万ドル（約1兆2027億円）、営業利益が5億7000万ドル（約889億2000万円、前年同期は7億100万ドルの損失）、純利益が2億900万ドル（約326億400万円、前年同期は7億4600万ドルの損失）となり、黒字転換を果たした。今回の決算を受け、2026年度通期予想を上方修正し、売上成長率を1〜3％に引き上げた。

同社は黒字回復の要因について、利益回復・成長計画（PRGP）による運営効率化が奏功したと分析。調達競争力の向上や費用最適化により、消費者向け投資を増加させながらも、営業利益率を前年同期の11.5％から14.4％に拡大させた。一方で、新たに導入された関税の影響や事業構成の変化、インフレ圧力が利益率を一部圧迫したという。

カテゴリー別の売上高は、「ラ・メール（La Mer）」や「エスティ ローダー（ESTĒE LAUDER）」「オーディナリー（The Ordinary）」がけん引したスキンケアが同5%増の36億2900万ドル（約5661億2400万円）。リップカテゴリが好調の「M･A･C（メイクアップ アート コスメティックス）」を擁するメイクアップは、同0.3％増の21億9400万ドル（約3422億6400万円）の横ばいだった。フレグランスは、「トム フォード ビューティ（TOM FORD BEAUTY）」「ル ラボ（LE LABO）」「キリアン パリ（KILIAN PARIS）」などのラグジュアリーブランドの成長が寄与し、同12％増の15億3300万ドル（約2391億4800万円）に伸長。ヘアケアは同0.3％増の2億9700万ドル（約463億3200万円）で着地した。

地域別では、アメリカ地域が同1％減の23億9200万ドル（約3731億5200万円）、欧州・中東・アフリカ地域が同7%増の20億8400万ドル（約3251億400万円）、アジア太平洋地域が同5％増の17億7300万ドル（約2765億8800万円）、中国本土が同11%増の14億6000万ドル（約2277億6000万円）だった。中国本土はラ・メール、トム フォード ビューティ、ル ラボを筆頭に全カテゴリーが伸長し、小売売上高は2四半期連続で2桁成長を維持した。日本では、M·A·Cと「ボビイ ブラウン（BOBBI BROWN）」を中心にメイクアップが好調。ル ラボとキリアン パリに加え、「フレデリック マル（FREDERIC MALLE）」がけん引し、フレグランスのシェアを拡大した。アメリカ地域ではプレステージ市場全体で伸長し、欧州ではフレグランスが堅調に推移した。

ステファン・ドゥ・ラ・ファヴリエ（Stéphane de La Faverie）CEOは、「2026年度上期の堅調な業績を確固たるものとするべく、第2四半期に優れた成果を達成することができた。転換期となる今年は、戦略構想『Beauty Reimagined』をもって当社史上最大の業務・リーダーシップ・文化変革を推進する中で、事業に新たな活力をもたらしている。通期では4年ぶりに売上成長を回復し、営業利益率を拡大する見込みだ」とコメントした。

同社は2025年2月に、戦略構想Beauty Reimaginedを発表。顧客を中心とした最高のプレステージビューティ企業を目指し、事業運営をスリム化・迅速化しながら、提供範囲の拡大、革新的なイノベーション、顧客向け投資を強化して、持続的な売上成長回復と調整後営業利益率2桁を目標としている。

1ドル＝156円