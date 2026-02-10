³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú´ó¤êÁ°¡Û¡¡²áÇ®´¶¤«¤é¤Î¥·¥çー¥È¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤
Âçºå3·î¸Â¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡57190¡¡+1130 ¡Ê+2.01¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3832.5¡¡+40.0 ¡Ê+1.05¡ó¡Ë
¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡57200¡¡+1140
¡ÊÃí¡§¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢CME¤ÏÂçºå¤ÎÆüÃæ½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡9Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢NY¥À¥¦¡¢ S¡õP500¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¾º¡£¡ÖÃæ¹ñÅö¶É¤¬Ãæ¹ñ¤Î¶ä¹Ô¤ËÊÆ¹ñºÄ¤ÎÊÝÍ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´«¹ð¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢NY¥À¥¦¤Ï°ì»þ270¥É¥ëÄ¶²¼Íî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î²¼¤²¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Û¤«¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³ô¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤¬Æþ¤ê»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡NY¥À¥¦¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¡¢¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º ¡¢¥¥ã¥¿¥Ô¥éー ¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ëー¥× ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥á¥ë¥¯ ¡¢¥È¥é¥Ù¥éー¥º ¡¢¥Ê¥¤¥ ¡¢¥¢¥à¥¸¥§¥ó ¡¢¥Ó¥¶ ¤¬ÆðÄ´¡£
¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡ËÀ¶»»ÃÍ¤ÏÂçºåÈæ1140±ß¹â¤Î5Ëü7200±ß¤À¤Ã¤¿¡£Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÆüÃæÈæ230±ß¹â¤Î5Ëü6290±ß¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¡¢5Ëü6090±ß～5Ëü6500±ßÊÕ¤ê¤ÇÊÝ¤Á¹ç¤¤¤ò·ÑÂ³¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î¼è°ú³«»Ï¸å¤Ë¥ì¥ó¥¸¤ò¾åÈ´¤¯¤È¾å¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü7280±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¡¢ÆüÃæÈæ1130±ß¹â¤Î5Ëü7190±ß¤Ç¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥·¥«¥´ÀèÊª¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢Çã¤¤Àè¹Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£Á°Æü¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢´ó¤êÉÕ¤¤Ë¤Ä¤±¤¿5Ëü8000±ß¤ò¹âÃÍ¤ËÍø¿©¤¤¤ËÈ¼¤¦¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤¬Æþ¤ê¡¢ÂçÉý¹â¤Ê¤¬¤é5Ëü6060±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï5Ëü6000±ß½è¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢²þ¤á¤Æ¥í¥ó¥°¤¬Æþ¤ë·Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¡Ê5Ëü6080±ß¡Ë¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢+3¦Ò¡Ê5Ëü7300±ß¡Ë¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¿¡£+3¦Ò¿å½à¤Ï²áÇ®´¶¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¾åÃÍÄÉ¤¤¤Ï¿µ½Å¤Ë¤µ¤»¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥ì¥ó¥¸¤¬¾åÊý°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ê²áÇ®´¶¤«¤é¤Î¥·¥çー¥È¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤¬³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë½µÂ¤Î+2¦Ò¡Ê5Ëü6580±ß¡Ë¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢+3¦Ò¡Ê5Ëü8880±ß¡Ë¿å½à¤ò±®¤¦¥È¥ì¥ó¥É¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï5Ëü6500±ßÊÕ¤ê¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ä¤Ä¡¢²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤è¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü6000±ß¤«¤é5Ëü7500±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¡£5Ëü6500±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤Î¿ä°Ü¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤À¤È¡¢5Ëü8500±ß¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ë°Ü¹Ô¤·¤è¤¦¡£
¡¡9Æü¤ÎÊÆVIX»Ø¿ô¤Ï¡¢17.36¡Ê6Æü¤Ï17.76¡Ë¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£°ì»þ19.20¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó»Ô¾ì¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ä¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê16.80¡Ë¡¢75ÆüÀþ¡Ê17.15¡Ë¡¢200ÆüÀþ¡Ê17.34¡Ë¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¾å¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡ºòÆü¤ÎNTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.78ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£Ä«Êý¤Ë°ì»þ15.07ÇÜ¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤À¤À¡¢¤½¤Î¸å¤ÏNT¥í¥ó¥°¤ò´¬¤Ìá¤¹·Á¤Ç¤Î¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢75ÆüÀþ¡Ê14.94ÇÜ¡Ë¡¢25ÆüÀþ¡Ê14.83ÇÜ¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤ÏÁÀ¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¤Ï²þ¤á¤ÆNT¥í¥ó¥°¤Ç¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥ÉÁÀ¤¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
