±Ñ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ëµ¡Ì©Ï³±Ì¤«
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÄï¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ëµ¡Ì©¾ðÊó¤òÏ³±Ì¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤Î¥á¡¼¥ë
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎBBC¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤Ï2010Ç¯¤È2011Ç¯¤ËËÇ°×ÆÃ»È¤È¤·¤Æ¤Î¸øÌ³¤ÇÃÎ¤êÆÀ¤¿µ¡Ì©¾ðÊó¤ò¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ËÏ³±Ì¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«»ÊË¡¾Ê¤¬Àè·îËö¤Ë¿·¤¿¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ê¸½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢³°¹ñË¬Ìä¤ÎÍ½Äê¤Î¾ÜºÙ¤äÀ¯ÉÜ¤ÎÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤ÎÊ¸ÌÌ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤ËÀÅªµÔÂÔ¤ò¤·¤¿µ¿ÏÇ¤ÇµîÇ¯10·î¤Ë²¦»Ò¤Î¾Î¹æ¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ò½ä¤ëµ¿ÏÇ¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤Ï9Æü¡Ö¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤Ï¿¼¤¯Í«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë