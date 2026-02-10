¼ã¼ÔÁØ¤¬¼«Ì±ÅÞ²óµ¢¡¡YouTube¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡×¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë
º£²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ°µ¾¡¤·¡¢°ìÊý¤ÇÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï49µÄÀÊ¤È»´ÇÔ¤·¤¿¡£°Ý¿·¤Î36µÄÀÊ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÍ¿ÅÞ¤Ï352µÄÀÊ¤Ç¤¢¤ë¡£9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥âー¥Ë¥ó¥°¥·¥çー¡×¤¬½Ð¸ýÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±°Ê³°¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤Çº£²ó¤Ï¼«Ì±¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢»²À¯19¡ó¡¢¹ñÌ±18¡ó¡¢ÊÝ¼é17¡ó¡¢°Ý¿·13¡ó¡¢¸øÌÀ12¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¡¢ÀÐÇË¼«Ì±¤ò·ù¤Ã¤Æ»²À¯¤ä¹ñÌ±¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤¬¼«Ì±¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿·Á¤À¡£
¶áÇ¯¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤ÏÌµÅÞÇÉÁØ¤ÎÆ°¸þ¤¬¾¡ÇÔ¤ò·è¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ç¼«Ì±¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤¿¤Î¤«¡£ºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç14¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ï24¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç10¡ó¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµÅÞÇÉ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±¤âÌîÅÞ¤âÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Í¸¢¼Ô¤À¤¬¡¢JXÄÌ¿®¼Ò¤ÎÊÆ½Å¹îÍÎÂåÉ½¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ä¥¤¥Ç¥ª¥í¥®ー¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î¼«Ì±²óµ¢¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¥Í¥Ã¥ÈÃÏÈ×¤Î¶¯¤µ¤âÁªµó´ü´ÖÃæ¤Î»Ù»ý²ÃÂ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢»´ÇÔ¤·¤¿ÃæÆ»¤Ï¤É¤¦¤«¡£ºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¸øÌÀ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤Î¤¦¤Á75¡ó¤Ïº£²óÃæÆ»¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÉ¼¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤ÇÎ©·û¤ËÅêÉ¼¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤Î¤¦¤Áº£²óÃæÆ»¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤Î¤Ï64¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Ìó4³ä¤ÎÎ©·û»Ù»ý¼Ô¤ÎÉ¼¤¬Æ¨¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ì¥®¥å¥éー¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÏÈæÎã¤ÇÁ°²ó¤Î»²±¡Áª¤Ï1280ËüÉ¼¤À¤Ã¤¿¤¬º£²ó¤Ï800ËüÉ¼Áý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï»²±¡Áª¤«¤é¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢800ËüÉ¼¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤«¡£ÃæÆ»¡ÊÎ©·û¡Ü¸øÌÀ¡Ë¤ÏÁ°²ó¤«¤é227ËüÉ¼¸º¤é¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï212ËüÉ¼¸º¡¢»²À¯¤Ï326ËüÉ¼¸º¤À¡£¤³¤ì¤òÂ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â800Ëü¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¡£½Ð¸ýÄ´ºº¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Î©·û»Ù»ý¼Ô¤¬¼«Ì±¤ä¥Áー¥à¤ß¤é¤¤¤ËÆ¨¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È²òÀâ¡£
¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Î±îÅÄº´À¤ÊÛ¸î»Î¤Ï¼«Ì±¤Î¾¡°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¹â»Ô¥Öー¥à¡É¤À¤È¸À¤¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö´ûÀ®¤ÎÀ¯¼£¤òÈÝÄê¤·¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¥Ð¥º¤é¤»¤Æ¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£ºÙ¤«¤¤À¯ºö¤ÏÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡¢¸½¾õ¤ò¡ÈÊÑ¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Áªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Î¡ÖYouTubeºÆÀ¸¿ô¤È¥Ý¥¸¥Í¥¬Ê¬ÀÏ¡×¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÉ½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡×¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤è¤ê¤â¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡×¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤ÎÆ°²è¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢ÆâÍÆ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£°ìÊý¡¢ÃæÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£YouTube¤ò1¤Ä¤Î¾ðÊó¶õ´Ö¤È¸«¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô»á¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
18Æü¤«¤éÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¹ñ²È¾ðÊó¶É¡×¤ÎÀßÃÖ¤òÍ¥Àè²ÝÂê¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¹ñ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤¬ÆÜºÃ¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×¤ÎÏÃ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¹â»Ô»á¤ÏÁªµó´ü´ÖÃæ¤â¡Ö¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ëÀ¯ºö¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡×¤ÈºÆ»°¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËµÄÏÀ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤À¡£