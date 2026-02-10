ÍÑ¿åÏ©Æâ¤ÇÈ¯¸«¤Î92ºÐ½÷À¡¡»àË´¤ò³ÎÇ§¡¡¤¤Î¤¦µûÄÅ»Ô
¤¤Î¤¦¡¢µûÄÅ»Ô¤ÎÍÑ¿åÏ©¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à92ºÐ¤Î½÷À¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µûÄÅ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å5»þº¢¡¢µûÄÅ»ÔËÌ»³¤ÎÍÑ¿åÏ©¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÀ¶²ÏÍÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê92¡Ë¤¬¶Ä¸þ¤±¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢ÁÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÆÂ²¤¬¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
À¶²Ï¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¶²Ï¤µ¤ó¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉþÁõ¤ÎÍð¤ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÍÑ¿åÏ©¤ÏÉý¡¦¿¼¤µ¤È¤â¤Ë¤ª¤è¤½50¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¿å¤Î¿¼¤µ¤Ï15¥»¥ó¥Á¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¤¤ç¤¦°Ê¹ß¡¢À¶²Ï¤µ¤ó¤¬ÍÑ¿åÏ©¤ËÍî¤Á¤¿·Ð°Þ¤ä¾Ü¤·¤¤»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£