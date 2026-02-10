70ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡© 4·î°Ê¹ß¤ÎÇ¯¶â¼õµë³«»Ï¤ÏÆÀ¤Ç¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¾ì¹ç¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯¶â¤Î°ì³çÀÁµá¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤Ï5Ç¯¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÀÁµá¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤«¤é5Ç¯¤Î´Ö¤ÇÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î»ÙµëÄä»ß´ð½à³Û¤¬62Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¤Ï2026Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÃËÀ¡¦jack888¤µ¤ó¡Ë
¼¡¤Ë¡ÖÇ¯¶â¤Î°ì³çÀÁµá¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶â¤ÏÀÁµá¤·¤Ê¤¤¤È»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀÁµá¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÌ¤ÀÁµá´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÀÁµá¤·¤¿»þÅÀ¤Ç²áµîÊ¬¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£°ì³çÀÁµá¤Ï·«¤ê²¼¤²¤Ë¤è¤ëÁý³ÛÊ¬¤Ï¤Ä¤«¤º¡¢°ì³çÀÁµá¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤âÁý³Û¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢Ç¯¶â¤Ï¡Ö5Ç¯¡×¤ò²á¤®¤¿Ê¬¤Ï»þ¸ú¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤ÀÁµá´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤Ë¼êÂ³¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¢¨Ì¤ÀÁµá´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î°·¤¤¡Ê²áµîÊ¬¤Î»ÙÊ§¤¤Êý¡Ë¤Ï¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¤¤ÆÄÂ¶â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ïºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤Æ»ÙµëÄä»ß¡Ê¸º³Û¡Ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£4·î¤«¤é»ÙµëÄä»ß´ð½à³Û¤¬°ú¤¾å¤¬¤ë¤È¡Öºï¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×Êý¸þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÂ¶â¿å½à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ÙµëÄä»ß¤¬Â³¤¯¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ç»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢·«¤ê²¼¤²Áý³Û¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£·«¤ê²¼¤²¼õµë¤Î¾å¸ÂÇ¯Îð¤Ï¡¢À¸Ç¯·îÆü¤ä¼õµë¸¢¤ÎÈ¯À¸»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢75ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤Ç¤¤ëÀ¤Âå¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ç¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ë¤Î·î³Û¡×¤È¡Ö¸½ºß¤ÎÄÂ¶â¡×¤òÅÁ¤¨¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ç¤É¤ÎÄøÅÙÄ´À°¤µ¤ì¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Q¡§70ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡© Ç¯¶â¤Ï4·î°Ê¹ß¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¤ªÆÀ¡©¡Ö70ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤Î»Ùµë¸«¹þ¤ß³Û¤Ï¡¢70ºÐ¤Ç·î³ÛÌó23Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï·îµë57Ëü5000±ß¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÅ¬ÍÑ¤Î»ö¶È½ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
A¡§70ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÂ¶â¿å½à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï4·î°Ê¹ß¤â»ÙµëÄä»ß¤¬Â³¤¯¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Þ¤º¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤Î¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£70ºÐ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô»ñ³Ê¤ò¼º¤¦¤¿¤á¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤â¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÏÆ¯¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤Â³¤²ÃÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
