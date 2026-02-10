ÇÐÍ¥¡¦ÁÒ²Ê¥«¥Ê¤Î¼ÂËå¡¦Î©²Ö¤Î¤¾¤ß¡¢»öÌ³½ê½êÂ°¤òÈ¯É½¡ª ¡Ö¿§¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡ª¡×
ÇÐÍ¥¡¦ÁÒ²Ê¥«¥Ê¤µ¤ó¤Î¼ÂËå¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÎ©²Ö¤Î¤¾¤ß¤µ¤ó¤Ï2·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»öÌ³½ê½êÂ°¤òÈ¯É½¤·¡¢Àëºà¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ©²Ö¤Î¤¾¤ß¤ÎÀëºà¼Ì¿¿
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¿·¤·¤¤»öÌ³½ê¤Ç¤ª»Å»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡ª¡×¡ÖÎ»²ò¡×¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡×¡Ö²¿½è¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¡¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤è¡Á¡×¡Ö¿§¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡ª¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ©²Ö¤Î¤¾¤ß¤ÎÀëºà¼Ì¿¿
»öÌ³½ê½êÂ°¤òÈ¯É½¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤ê SHIN ENTERTAINMENT ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Àëºà¼Ì¿¿¤ò4ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëÎ©²Ö¤µ¤ó¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂçÀÚ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Þ¤¿°ì¤Ä¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¤è¤ê°ìÁØÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçËþÂ¡ª¡×ÉáÃÊ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©²Ö¤µ¤ó¡£1·î16Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¡·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçËþÂ¡ª¡×¤È¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¸å¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿Î©²Ö¤µ¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)