¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡×¡Ê£¹Æü¡¢¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¶â¥á¥À¥ë¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê£²£¹¡Ë¡á¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡á¤ÏÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤âÆ¨¤·¡¢£¸°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥¸¥ã¥ó¥×³¦½é¤Î¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ï£±²óÌÜ¡¢£±£°£°¡¦£µ£í¤Ç£±£³£°¡¦£¸ÅÀ¡£±¦¼ê¤ò¾®¤µ¤¯°®¤ê¡¢£·°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡££²²óÌÜ¤Ï£±£°£´¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç±¦·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢Èô·¿ÅÀ¤¬¿¤Ó¤º½ç°Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¤½¤¦¤¤¤¦Æü¡££²ËÜ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¡£¤Þ¤¡¤½¤¦¤¤¤¦Æü¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¡£¸åÇÚ¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤ë¡£º£Æü¤â¤ä¤ëÊ·°Ïµ¤¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï£²ËÜ¡¢¹ç³ÊÅÀ¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÃË»Ò¤Ç¤Ï£±£¹£¹£¸Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤ÎÁ¥ÌÚÏÂ´î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£²£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Î£²£³Ç¯£´·î¤Ë¤Ï¥×¥íÅ¾¸þ¤òÈ¯É½¡£¼«¿È¤Î²¤½£¤Ç¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¥Á¡¼¥à¡Ö¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤¿¡£¿´µ¡°ìÅ¾¡¢Âè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¶È³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç¤ÏÌµÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Àï¤¤¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡£¤Þ¤¿£²ËÜ¡¢¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡£Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤ê¤ç¤¦¤æ¤¦¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£±£±·î£¸Æü¡¢´ä¼ê¸©È¬È¨Ê¿»Ô½Ð¿È¡£¾®³Ø£±Ç¯¤«¤é¥¹¥¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ê£¹ç¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢£±£µÇ¯¤ËÅÚ²°¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÀìÇ°¡££±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØÂåÉ½¤È¤Ê¤ê¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¶â£±¶ä£±¡££×ÇÕ¤Ç¤ÏÄÌ»»£³£·¾¡¤Ç¡¢£±£¸¡Ý£±£¹Ç¯¤È£²£±¡Ý£²£²Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸Ä¿ÍÁí¹çÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡££²£³Ç¯¤Ë¥×¥í¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¤òÀßÎ©¡£¥¸¥ã¥ó¥×°ì²È¤Ç·»¡¦½á»ÖÏº¤ÏÊ¿¾»¡õËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢»Ð¡¦Í¡²Ì¡¢Äï¡¦Î¶¾°¤âÁª¼ê¡££±£·£´¥»¥ó¥Á¡¢£µ£¹¥¥í¡£