¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¡Ï¢ÇÆ¤Ê¤é¤º£¸°Ì¡¡¥á¥À¥ëÆ¨¤¹¡¡Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¸åÇÚ¡¢Æó³¬Æ²¤Ë¾Ð´é¤Ç¶î¤±´ó¤ë
¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡×¡Ê£¹Æü¡¢¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¶â¥á¥À¥ë¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê£²£¹¡Ë¡á¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡á¤ÏÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤âÆ¨¤·¡¢£¸°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥¸¥ã¥ó¥×³¦½é¤Î¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ï£±²óÌÜ¡¢£±£°£°¡¦£µ£í¤Ç£±£³£°¡¦£¸ÅÀ¡£±¦¼ê¤ò¾®¤µ¤¯°®¤ê¡¢£·°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡££²²óÌÜ¤Ï±¦·ý¤ò²¼¤«¤éÆÍ¤¾å¤²¤ë£±£°£´¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èô·¿ÅÀ¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸åÇÚ¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯Ä´»Ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï£²ËÜ¡¢¹ç³ÊÅÀ¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡£¤Þ¤¿£²ËÜ¡¢¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÃË»Ò¤Ç¤Ï£±£¹£¹£¸Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤ÎÁ¥ÌÚÏÂ´î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£²£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Î£²£³Ç¯£´·î¤Ë¤Ï¥×¥íÅ¾¸þ¤òÈ¯É½¡£¼«¿È¤Î²¤½£¤Ç¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¥Á¡¼¥à¡Ö¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤¿¡£¿´µ¡°ìÅ¾¡¢Âè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¶È³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£µÆü¤Î¸ÞÎØ½éÎý½¬¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¡Ê¥Ò¥ë¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°Õ³°¤È³Ú¤·¤¯Èô¤Ù¤¿¡£»î¹ç¤¬³Ú¤·¤ß¡£ËÜÅö¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¡£¤¤¤¤¥²¡¼¥à¸«¤»¤¿¤¤¡££³ËÜ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê½¤Àµ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤À¤Ö¤ó¡ÊËÜÈÖ¤Ï¡Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç¤ÏÌµÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÇÚ¤ÎÆó³¬Æ²¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¶î¤±´ó¤Ã¤Æ½ËÊ¡¤¹¤ë»Ñ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¢¡¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤ê¤ç¤¦¤æ¤¦¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£±£±·î£¸Æü¡¢´ä¼ê¸©È¬È¨Ê¿»Ô½Ð¿È¡£¾®³Ø£±Ç¯¤«¤é¥¹¥¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ê£¹ç¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢£±£µÇ¯¤ËÅÚ²°¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÀìÇ°¡££±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØÂåÉ½¤È¤Ê¤ê¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¶â£±¶ä£±¡££×ÇÕ¤Ç¤ÏÄÌ»»£³£·¾¡¤Ç¡¢£±£¸¡Ý£±£¹Ç¯¤È£²£±¡Ý£²£²Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸Ä¿ÍÁí¹çÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡££²£³Ç¯¤Ë¥×¥í¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¤òÀßÎ©¡£¥¸¥ã¥ó¥×°ì²È¤Ç·»¡¦½á»ÖÏº¤ÏÊ¿¾»¡õËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢»Ð¡¦Í¡²Ì¡¢Äï¡¦Î¶¾°¤âÁª¼ê¡££±£·£´¥»¥ó¥Á¡¢£µ£¹¥¥í¡£