ÉÕ¤­¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥­¥Ã¥«¥±£¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó

¤Õ¤¿¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æ¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¡¢¡Ö¹¥¤¤À¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬Áê¼ê¤È¤Î¸òºÝ¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·è¤á¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿
¥¹¥Î¥Ü¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡¢Äà¤ê¡¢Èþ½Ñ´Û¤á¤°¤ê¡£Æ±¤¸¼ñÌ£¤ò»ý¤ÄÁê¼ê¤È¤Ê¤é¡¢³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Èà»á¡¦Èà½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¸òºÝ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Ûµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤¤¤Ä¤âÎÙ¤Ë¤¤¤¿
¡Ö¹¥¤¡£¡×¤À¤È¤«¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤´¤¯¼«Á³¤ËÎÙ¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Îø¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÄ¹Â³¤¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬·èÃÇ¤¹¤ë¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢¼þ°Ï¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡ÖÀäÂÐ¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤À¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÅù¤·¤¯¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤º°Â¿´¤·¤Æ¸òºÝ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÍ§¿Í¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤«¤Ã¤¿
Æ±À¤ÎÍ§¿Í¤ËÊé¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À¿¼Â¤µ¤ä¿ÍË¾¤Î¸ü¤µ¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£¡Ö¹¥¤¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢Èà¤ËÂÐ¤¹¤ëÂè»°¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü¤´¤í¤«¤é¡¢¼þ°Ï¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÆ°Êª¤ä»Ò¶¡¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿
¼«Ê¬¤è¤ê¤â¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤ä¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÈà½÷¤Î¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£½÷À¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÃËÀ¤ÎÂÖÅÙ¤ò¡¢°Õ³°¤È¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¶¡ÛÈà¤Ë¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÌ´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿
¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤òÈþÌ£¤·¤µ¤ÇËþ¤¿¤¹¥·¥§¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ëÃËÀ¤Î»Ñ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ´¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿
¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¸«¤¿ÌÜ¤¬¹¥¤ß¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌÌ¤ò¤è¤¯¸«¤º¤ËÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î»×¤ï¤ÌÉôÊ¬¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢´Ø·¸¤¬¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¿©¤ÙÊª¤Î¹¥¤ß¤¬¹ç¤Ã¤¿
Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢Ì£³Ð¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¤Èè¤ì¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤´ÃÚÁö¤âÈþÌ£¤·¤µ¤¬È¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£Æü¤Ï¾ÆÆù¤ÇÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¾¡ª¡×¡Ö²°Âæ¤Î£Âµé¥°¥ë¥á¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¹¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿©¤ÙÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶À¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿Í¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ê¡¢¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¥Ã¥«¥±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥Ã¥«¥±¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¾¾ÅÄµ×Èþ»Ò¡Ë
