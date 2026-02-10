¡ÖRight up your alley¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Í§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤ò´«¤á¤ë¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖRight up your alley¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¡Öalley¡×¤Ï¡ÖÏ©ÃÏ¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤ÏÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¹¥¤ß¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖRight up your alley¡×¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¹¥¤ß¡¦¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Í§¿Í¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤ò´«¤á¤ë¤È¤¤Ë»È¤¨¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Öyour¡×¤ò¡Ömy¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¡Ö»ä¹¥¤ß¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖThis restaurant is right up my alley! I am coming back here.¡×
¡Ê¤³¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï»ä¹¥¤ß¡ª¤Þ¤¿Íè¤Þ¤¹¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô