女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は10日、第92話が放送された。6年半ぶりの朝ドラ出演を果たし“第3の主人公”ともいえる英語教師・錦織友一役を好演している俳優の吉沢亮（32）からコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

吉沢の朝ドラ出演は、節目の通算100作目となった2019年度前期「なつぞら」以来2回目。主人公・奥原なつ（広瀬すず）の幼なじみで画家の山田天陽役を好演。退場時には「天陽くんロス」が巻き起こるなど、大反響を呼んだ。

21年「青天を衝け」で大河ドラマ初出演にして初主演。「日本資本主義の父」と称される実業家・渋沢栄一の13歳から91歳までを演じ切った。主演映画「国宝」（監督李相日）がメガヒットを記録する中、朝ドラ凱旋となった。

最新の次週予告（第19週）はワンカット20秒、憂いを湛えた吉沢の横顔のみ。大きな話題を集めた。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサーも“錦織週”を予告している。

――あらためて役柄について。

「回を追うごとに彼の不器用さや人間らしさ、可愛げのあるところが出てきているなと感じます。実は錦織がまだ東京にいた第4週だけ、大盤石感の極みみたいなものを意識しながら演じていたんです。まだ教員資格検定の前で、自分が大盤石と呼ばれていることへの自負や自信がみなぎっていたし、日本を変えたいという思いで東京に来ている。そのギラギラ感や大盤石としての落ち着きを意識しながら演じました。それ以降は、試験にも落ちて県知事のお声掛けで松江に戻り、学歴を隠しながら仕事をしている。教育への熱量はあるにしても、本来は立ってはいけない場所にいるという負い目のようなものから、何事に対しても一歩引いてしまう感覚を大事に演じています」

「錦織にとっての庄田はある種、コンプレックスみたいなものです。受験前は錦織が“大盤石”、庄田は“半分弱”なんて言われていたのに、試験の結果一つで立場が逆転してしまいました。そんな2人が友達でもあるという絶妙な距離感が出ればいいなと思っています。松江中の生徒の前では、大盤石としての地位を守ろうと頑張っているので、普段より声を少し低くしていますが、それすら空回りしているような瞬間も。錦織の不器用さが透けて見え、生徒たちにもだんだん伝わっている感じがしますよね。おいしいキャラクターをやらせていただいているなと思います」

――ヘブンの熊本行きについて。

「ヘブン先生と共に過ごす日々の中で、彼と一緒に面白いものを作っていくことや、彼の成し遂げるものを一番近くで見ていたいという思いが錦織の中で非常に強くなっていくのを感じていました。単純に友達として隣にいたいという気持ちも大きくなっていたと思うので、突然熊本に行くと聞いた時はもう意味が分からなかったでしょう。パニックというか、悲しいどうこう以前の感覚だったと思います。第14週でヘブンがトキに「（松江に）イテモ、イイデスカ？」と聞いた時点で、彼が松江を離れるなんてことは錦織の頭から消えていたはず。この楽しい生活が永遠に続くと、どこかで思っていたのではないでしょうか」