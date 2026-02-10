¥¸¥§¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¡ßfave COFFEE♡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê1ÆüÅ¹Ä¹¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¥¸¥§¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¤¬1ÆüÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤
2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡¢fave COFFEE¿´ºØ¶¶¥¢¥áÂ¼Å¹¤Ë¤Æ¡¢¥¸¥§¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¤¬¡Ö1ÆüÅ¹Ä¹¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Ú¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¡Û¡ÖJAY CHANG¡ÇsPICK¡ªÇ»¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥é¥Æ¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òËÜ¿Í¤«¤éÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÁ°ÃíÊ¸À©¤Ç¡¢1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ºÇÂç4ÇÕ¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¤Ë¤Ä¤¡¢¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥ÈÆ°²èÉÕ¤¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥«¥Ã¥×¥¹¥êー¥Ö1¥»¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥ë½Õµ¨¸ÂÄê¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢´Å¤µ¤È¤´¤Á¤½¤¦¤Î½Õ»þ´Ö
Àè¹ÔÈÎÇä¡õSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ËÍèÅ¹¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)～2·î13Æü(¶â)¤Î´ü´Ö¡¢Æ±¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÀè¹ÔÈÎÇä¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Instagram¤ò³èÍÑ¤·¤¿SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¡×(4Ëç¸ÂÄê)¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç´ü´ÖÆâ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö
¥¸¥§¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¤Èfave COFFEE¤¬ÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄ¶¤¨¤¿¡Èµ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¡É¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¿´ºØ¶¶¥¢¥áÂ¼Å¹¸ÂÄê³«ºÅ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í½Äê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¢ö¿ä¤·¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Å¤¤»þ´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¤½¤Î¼ê¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£