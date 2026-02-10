¡Ö¼«Ì±Âç¾¡¡×·Ù²ü¤¹¤ëÃæ¹ñ¡¢°µÎÏ·ÑÂ³¤Î¹½¤¨¡ÄÅ¸³«¤Ï¸í»»¤ÎÏ¢Â³¤«¡¦À¯¸¢´ðÈ×¶¯¤á¤¿¹â»Ô¼óÁê¤È¸þ¤¹ç¤¦²ÄÇ½À¤â
¡¡¡ÚËÌµþ¡áµÈ±Ê°¡´õ»Ò¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥¸¥ó¥Ô¥ó¡ËÀ¯¸¢¤Ï¡¢½°±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞÂç¾¡¤ò·Ù²ü¤·¡¢ÂÐÆü°µÎÏ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡½¬À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÍÁ³¤Î½°±¡²ò»¶¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¾¡Íø¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ï¸í»»¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢À¯¸¢´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤È¸þ¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
½°±¡²ò»¶¤«¤é¸í»»Â³¤
¡¡Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õ¡Ê¥ê¥ó¥¸¥¨¥ó¡ËÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï£¹Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÂÐÆüÀ¯ºö¤Ï°ÂÄêÀ¤ÈÏ¢Â³À¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î°ìÅÙ¤ÎÁªµó¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òºÆ¤Óµá¤á¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÌ±¤Î¹ñ²È¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤ò¼é¤ë·è°Õ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡½¬À¯¸¢¤ÏºòÇ¯£±£±·î°Ê¹ß¡¢¼«¹ñÌ±¤Ø¤ÎÆüËÜÅÏ¹Ò¼«½Í¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥æ¡¼¥¹¡Ê·³Ì±Î¾ÍÑ¡ËÀ½ÉÊ¤ÎÂÐÆüÍ¢½Ð¤Î¶Ø»ß¤Ê¤É·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£ÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¼óÁê¤Î»Ù»ýÎ¨¤ò²¼Íî¤µ¤»¡¢À¯¸¢¤ò¼åÂÎ²½¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÁªµóÁ°¤Î³Æ¼ïÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¼óÁê¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¡¢ÂÐÃæ»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤¿¡£Áá´ü²ò»¶¤âÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ï¡ÖÀ¯¼£ÅªÂç¤Ð¤¯¤Á¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÆü°µÎÏ¤¬¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÍø¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Åö¤Æ¤¬³°¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£¤¿¤À¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÄ¹´ü²½¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ëÃæ¡¢½¬À¯¸¢¤Ï°µÎÏ¤òÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢º£Ç¯£±£±·î¤Î¹Åì¾Ê¿¼¥»¥ó¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ê£Á£Ð£Å£Ã¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼óÇ¾²ñÃÌ¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÐÏÃ¤Î»å¸ý¤òÃµ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡£²£°£±£²Ç¯£±£²·îÈ¯Â¤ÎÂè£²¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢Àí³Õ½ôÅç¤Î¹ñÍ²½¤ä°ÂÇÜ»á¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤Ê¤É¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¡££±£´Ç¯½©¤ËËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Æ±²ñµÄ¤Ç¡¢Ìó£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²þÁ±·¹¸þ¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ³°¸ò¶Ú¤ÏÅö»þ¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÊÑ²½¤ò¡ÖÄ¹´üÀ¯¸¢¤Ç¸þ¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ß¤ë¡£º£²ó¤â£±£³Æü¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤ÇÆüÃæ³°Áê¤ÎÀÜ¿¨¤ÎÍÌµ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é²¤½£¤Ê¤É¤Î¼óÇ¾¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇË¬Ãæ¤·¡¢ÂÐÃæ´Ø·¸²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òµÞ¤°¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤â¼Â¾ð¤À¡£½¬À¯¸¢¤Ï£´·î¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎË¬Ãæ¤òÂª¤¨¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ÇÆüÊÆ´Ö¤Ë¤¯¤µ¤Ó¤òÂÇ¤Á¹þ¤à»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¡£½¬À¯¸¢¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã£³Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤ä·ûË¡²þÀµ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¡ØÈó³Ë»°¸¶Â§¡Ù¤Î¸«Ä¾¤·¤ò´ë¤Æ¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÁê¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤Ë¤â·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î½ÐÊý¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£