¼Â¤Ï¡ÖÂ¾¹ñ¤Î¿å¡×¤ÇÀ®¤êÎ©¤ÄÆüËÜ¤Î¿©Âî¡£¡È³¤³°¤Î¿åÉÔÂ¡É¤¬»ä¤¿¤Á¤Î²È·×¤Î¡Ö¥³¥¹¥ÈÁý¡×¤Ë¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤¹¤ë¥ï¥±¡ÚÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÃÏÃæ³¤ÃÏ°è¤Î¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¤È´³¤Ð¤Ä¤ÎÄ¹´ü²½¤Ç¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÉÔºî¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å³²ÌäÂê¤Ï¡Ö¤½¤ÎÅÚÃÏ¤À¤±¤ÎÌäÂê¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¿©¤ÙÊª¤ä¾¦ÉÊ¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¶¶ËÜ½ß»Ê»á¤Ë¤è¤ë½ñÀÒ¡Ø¿å¤ÎÀïÁè¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¿åÉÔÂ¤¬µÚ¤Ü¤¹¹ñºÝÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¿åÉÔÂ
¶áÇ¯¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Î²Á³Ê¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¿©ÍÑÌý¥á¡¼¥«¡¼¤¬¶ÈÌ³ÍÑ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Î²Á³Ê¤òºÇÂç80¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÃÏÃæ³¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¤È¡¢´³¤Ð¤Ä¤ÎÄ¹´ü²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÌÚ¤ÏËÜÍè¡¢´¥Áç¤ËÈæ³ÓÅª¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¹â²¹¤È¿åÉÔÂ¤Ï¼ùÌÚ¤Î·òÁ´¤ÊÀ¸°é¤òË¸¤²¡¢¼Â¤¬·ë¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢À¤³¦¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¾ÃÈñÎÌ¤Ï1990Ç¯¤Î170Ëü¥È¥ó¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤ÏÌó310Ëü¥È¥ó¤Ø¤ÈÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¸»ºÎÌ¤Ï2000Ç¯°Ê¹ß¤Û¤È¤ó¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¨¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ð¡¼¥ê¡¢¥®¥ê¥·¥¢¤Î¥Ï¥Ë¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×À¸»ºÃÏ¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÉÔºî¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¥ª¥ê¡¼¥ÖÉ¾µÄ²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ï¥¨¥ó»º¤Î¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÎÀ¸»º¼Ô²Á³Ê¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï1¥È¥ó¤¢¤¿¤ê2000¥æ¡¼¥í¼å¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯½éÆ¬¤Ë¤Ï9000¥æ¡¼¥í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿²Á³Ê¹âÆ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¿åÉÔÂ¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸ÃÏ°è¤Î¿å¤ò»È¤¦¥»¥¯¥¿¡¼´Ö¤Î¶ÛÄ¥¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÅìÉô¤Î¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ãÃÏÊý¤Ï¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤Ê¤É¤ÈÊÂ¤Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î¼çÍ×»ºÃÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¥ê¥§¥¤¥À¤Ê¤É¤Ç¤ÏÞõÞô·¿¤Î¥ª¥ê¡¼¥ÖºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¤Ë¤è¤êÈó¾ï»öÂÖ¤¬Àë¸À¤µ¤ì¡¢600Ëü¿Í¤Ë¿å¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àö¼Ö¤äÄí¤Î¿å¤Þ¤¡¢Æ»Ï©À¶ÁÝ¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥×¡¼¥ë¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤âÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¤Ï4Ê¬°ÊÆâ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¸³èµ¬À©¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢´Ñ¸÷¶È¤«¤é¤Ï¶¯¤¤ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖºÏÇÝÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÞõÞôÍÑ¿å¤Î³ÎÊÝ¤¬»à³èÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¤ò¤á¤°¤ëÂÐÎ©¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÀ¶È¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¡¢´Ñ¸÷¶È¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ë¥»¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢Æ±¤¸Î®°è¤Î¿å»ñ¸»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ö¿å¤Î¹Ë°ú¤¡×¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¿å´íµ¡¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯7·î¡¢¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤ÇÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ45ÅÙÄ¶¤Î°Û¾ï¹â²¹¤òÊ£¿ô²óµÏ¿¤·¡¢¹ß¿åÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤ò²¼²ó¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹â²¹¡¦¾¯±«¤Î·¹¸þ¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¹ñÅÚ¤Î²áÈ¾¤¬´¥ÁçÃÏ¤Þ¤¿¤ÏÈ¾´¥ÁçÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÀ¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢´Ñ¸÷¤äÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó²¼±¡ÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¿åÀ¯ºö¤¬¼çÍ×¤ÊÁèÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñÏ«Æ¯ÅÞ¤ä¹ñÌ±ÅÞ¤ÏEU¤Î´Ä¶À¯ºö¤Ë±è¤Ã¤¿¿å»ñ¸»ÊÝÁ´¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÇÀ¶ÈÃÄÂÎ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿å¸»³«È¯¤òµá¤á¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ëÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥ô¥©¥Ã¥¯¥¹ÅÞ¤È·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¤ò¡Ö¼é¤ë¤Î¤«¡¢»È¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Æó¹àÂÐÎ©¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¯¸¢¸òÂå¤¹¤éº¸±¦¤¹¤ë¤Û¤É½ÅÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¡ÖÂ¾¹ñ¤Î¿å¡×¤ÎÍ¢ÆþÂç¹ñ¤À¤Ã¤¿
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î»öÎã¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÀ¶È¤È¿å»ñ¸»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤È¡¢ÃÏ°è¤Î´Ä¶¤ä¼Ò²ñ¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡È¤½¤ÎÅÚÃÏ¤À¤±¤ÎÌäÂê¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½Âå¤Î¿å»ñ¸»¤Ï¡¢ÇÀ»ºÊª¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¼ê¤Ë¤¹¤ë¿©¤ÙÊª¤ä¾¦ÉÊ¤Ë¤â¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤¿¤Á¤ÇÂ¾¹ñ¤Î¿å¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÐºÑ¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤òÌ©ÀÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤°Â¸ºß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÅç¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î²ÏÀî¤Ï¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤Þ¤Ç°ì¹ñ¤ÎÃæ¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹ñºÝ²ÏÀî¤ò¤á¤°¤ë¹ñ²È´Ö¤ÎÁè¤¤¤ä¿åÊ¶Áè¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÏG20½ô¹ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ò½ãÍ¢Æþ¤¹¤ë¼çÍ×¹ñ¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¡¢¤È¤¯¤ËÇÀ»ºÊª¤ä¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤¿¿å¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢Í¢Æþ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤äÇÀ»ºÊª¤òÀ¸»º¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¿å¤ò¡¢¾ÃÈñ¹ñ¤¬²¾ÁÛÅª¤Ë¡ÖÍ¢Æþ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Ê¤¹¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤ËÊÂ¤Ö¥¢¥Ü¥«¥É¤ä¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢²ÌÊª¤äÆù¤Ë¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤Î¿å»ñ¸»¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¡Ö¿©ÎÁ¤Ï³¤³°¤«¤é°Â¤¯Çã¤¨¤Ð¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤ä¿å¤Î¹ñÆâ½Û´Ä¤Î½ÅÍ×À¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤äÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¿©ÎÁ¡¦¿å¤ÎÎ®ÄÌ¤¬Âç¤¤¯ÂÚ¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¥é¥È¥¬¡¼¥¹Âç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²¾¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê³ËÀïÁè¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤ËË¬¤ì¤ë¡Ö³Ë¤ÎÅß¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÀÍÛ¸÷¤¬¼×¤é¤ì¡¢ÃÏµåÁ´ÂÎ¤Îµ¤²¹¤ÈÇÀºîÊª¤Î¼ý³ÏÎÌ¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢À¤³¦¤Ç50²¯¿Íµ¬ÌÏ¤Îµ²²î¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤¬Äã¤¤¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï°ìÁØ¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÀÈ¼åÀ¤È¡¢¿©ÎÁ¤È¿å¤ò¤á¤°¤ë¡ÖÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¡×¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊÆ¤¬¹â¤¤¤Ê¤éÊÆ¹ñ¤«¤éÊÆ¤òÍ¢Æþ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ ½ß»Ê
¥¢¥¯¥¢¥¹¥Õ¥£¥¢¡¦¿å¶µ°é¸¦µæ½ê ÂåÉ½