¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥Ö¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¶Ó¿¥
¶Ó¿¥Í§°ì¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¶Ó¿¥¤Ï¡¢¾¾¹¾¿ï°ì¤Î½¨ºÍ¡£¡ÖÂçÈ×ÀÐ(¤À¤¤¤Ð¤ó¤¸¤ã¤¯)¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£¾¾¹¾Ãæ³Ø¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¤òÌ³¤á¡¢³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¾¾¹¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥È¥¤È¤â´ñÌ¯¤Ê±ï¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
µÈÂô¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ï¡Ö¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤¬Âç¿Í¡×
¡½¡½Ä«¥É¥é¤Î»£±Æ¤ÏÄ¹´ü¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¶Ó¿¥¤Ï½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂçÊÑ¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËËÍ¤Ï»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ï¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¥Ò¥í¥¤¥óÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤¬Èó¾ï¤ËÂç¿Í¡£¤¹¤´¤¯¥Ô¥å¥¢¤ÊÉôÊ¬¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÈà½÷¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤¬Â³¤¯¤ÈÂçÊÑ¤Ê½Ö´Ö¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤¤Ï¤º¤Î¹âÀÐ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸½¾ì¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Éé¤¤ÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ
¡½¡½²þ¤á¤Æ¶Ó¿¥Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÈà¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ä¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡¢²Ä°¦¤²¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¶Ó¿¥¤¬¤Þ¤ÀÅìµþ¤Ë¤¤¤¿Âè4½µ¤À¤±¡¢ÂçÈ×ÀÐ´¶¤Î¶Ë¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¶µ°÷»ñ³Ê¸¡Äê¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÂçÈ×ÀÐ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¼«Éé¤ä¼«¿®¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÅìµþ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥®¥é¥®¥é´¶¤äÂçÈ×ÀÐ¤È¤·¤Æ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢»î¸³¤Ë¤âÍî¤Á¤Æ¸©ÃÎ»ö¤Î¤ªÀ¼¤¬¤±¤Ç¾¾¹¾¤ËÌá¤ê¡¢³ØÎò¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ°é¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÍè¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Éé¤¤ÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢²¿»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶³Ð¤òÂç»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ó¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¾±ÅÄ¤Ï¤¢¤ë¼ï¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼õ¸³Á°¤Ï¶Ó¿¥¤¬¡ÈÂçÈØÀÐ¡É¡¢¾±ÅÄ¤Ï¡ÈÈ¾Ê¬¼å¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»î¸³¤Î·ë²Ì°ì¤Ä¤ÇÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤¬Í§Ã£¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾¹¾Ãæ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÂçÈ×ÀÐ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼é¤í¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉáÃÊ¤è¤êÀ¼¤ò¾¯¤·Äã¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¹¤é¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤â¡£¶Ó¿¥¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤â¤À¤ó¤À¤óÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ï»ÊÇ·²ð¤ò»ß¤á¤¿¤¤
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè14½µ¤Î¡Ö¥¤¥Æ¥â¡¢¥¤¥¤¥Ç¥¹¥«¡©¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¶Ó¿¥¤â´Þ¤á¤¿3¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é2¿Í¤¬´¶Æ°Åª¤Ê¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤«¤é¶Ó¿¥¤¬°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¶Ó¿¥¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜ¤Î¹ª¤µ¤È±é½Ð¤Î¹ª¤µ¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
·ëº§°§»¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î»£±Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÁêÅöÄ¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ò°ìÏ¢¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥¤ä¥Ø¥Ö¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ËÈó¾ï¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥À¥é¥¯¥½¤¬¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ÖÁ°¤Ë¥Õ¥ß¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ê¤é³§¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡© ¡È²ÈÂ²¡É°ì½ï¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¶Ó¿¥Ìò¤ÎËÍ¤Ï¡Öµ¢¤í¤Ã¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ê¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë
¡½¡½¥Ø¥Ö¥ó¤¬·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤¿»þ¡¢¶Ó¿¥¤Ï¤É¤ó¤Ê¿´¾ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤È°ì½ï¤ËÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ä¡¢Èà¤ÎÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤â¤Î¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶Ó¿¥¤ÎÃæ¤ÇÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã±½ã¤ËÍ§Ã£¤È¤·¤ÆÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆÍÁ³·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤â¤¦°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èá¤·¤¤¤É¤¦¤³¤¦°ÊÁ°¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè14½µ¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤¬¥È¥¤Ë¡Ö¡Ê¾¾¹¾¤Ë¡Ë¥¤¥Æ¥â¡¢¥¤¥¤¥Ç¥¹¥«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Èà¤¬¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¶Ó¿¥¤ÎÆ¬¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤³¤Î³Ú¤·¤¤À¸³è¤¬±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½º£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤è¤êÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Àè½µ¡ÊÂè18½µ¡Ë¤Ï¼ä¤·¤µ¤È²¹¤«¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥¤È¥µ¥ï¤¬¾Ð¤¤Å¾¤²¤ë¥·¡¼¥ó¡ÊÂè88²ó¡Ë¤Ï¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î²¹¤«¤µ¤äÎä¤¿¤µ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã ¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂô Î¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡£