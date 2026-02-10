¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¤Á¤¤¤µ¤¤¹âµé¼Ö¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ²÷Å¬¤¹¤®¤ë¡È¥»¥ë¥·¥ªÉ÷¡É¶Ë¸ü¥·¡¼¥È¡ß²è´üÅª¤Ê¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡¦¥¿¡¼¥Ü¡×ÅëºÜ¡ª ¥ì¥Ã¥ÉÆâÁõ¤¬»Â¿·¤Ê·Ú¥»¥À¥ó¡Ö¥½¥Ë¥«¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¤Á¤¤¤µ¤¤¹âµé¼Ö¡×¥½¥Ë¥«¤ËÃíÌÜ¡ª
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬2006Ç¯6·î¤Ë»Ô¾ì¤ØÅêÆþ¤·¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥½¥Ë¥«¡×¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥óÁ´À¹¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤¨¤ÆÄã¤¯Ä¹¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ÇÄ©¤ó¤À°Û¿§¤Î¡Ö·Ú¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤«¤é20Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤¹¤ëº£¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÉð´ï¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Ãæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤â¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥½¥Ë¥«¤¬·Ç¤²¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢Áö¤ê¤È¼Á´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡ÖÁÖ²÷¥Ä¥¢¥é¡¼¡×¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï½éÂå¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÇØ¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥½¥Ë¥«¤Ï¥¿¥ó¥È¾ù¤ê¤Î2440mm¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Á´¹â¤ÏÅö»þ¤Î4¿Í¾è¤ê·Ú¤ÇºÇ¤âÄã¤¤1470mm¤ËÀßÄê¡£µï½»À¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥¿¥ó¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç²÷Å¬¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¾®·¿²½¤È¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¼¼ÆâÄ¹1915mm¡¢¼¼ÆâÉý¤ÏÅö»þ¤Î·Ú¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë1320mm¤ò³ÎÊÝ¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Á°¸å¤È¤â¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¶Ë¸ü¤Î¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥È¡¢Åö»þ¤Î¥È¥è¥¿¤ÎºÇ¹âÊö¡Ö¥»¥ë¥·¥ª¡×¤ò¸¦µæ¤·¡¢°ì»þ¤Ï¤½¤Î¥·¡¼¥È¼«ÂÎ¤ÎÁõÃå¤¹¤é¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤ÊÂåÊª¤Ç¤·¤¿¡£À£Ë¡¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÀìÍÑÀß·×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ú¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥¹¥È¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ç¤Ï·Ú¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¡Ö¥ì¥Ã¥É¡×´ðÄ´¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤âÀßÄê¤µ¤ì¡¢Âç¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥·¡¼¥È¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áö¤ê¤âËÜ³ÊÅª¤Ç¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¿·³«È¯¤Î¥¿¡¼¥ÜÉÕ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£À¤³¦½é¤Î¹½Â¤¤ò»ý¤ÄCVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤È23.0km¡¿L¤ÎÄãÇ³Èñ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Â²ó¤ê¤Ë¤ÏÁ°¸å¤Î¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤òÁõÈ÷¤·¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖRS Limited¡×¤Ë¤ÏÅö»þ¶Ë¤á¤Æµ©¤À¤Ã¤¿¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥ª¥×¥·¥ç¥óÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë²÷Å¬¤Ê¥í¥ó¥°¥¯¥ë¡¼¥ºÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸¼¿Í¹¥¤ß¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÅö»þ¤Ç¤Ï¹¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤º¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯¤ÇÀ¸»º¤ò½ªÎ»¡£¸å·Ñ¼Ö¤â¸½¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤Ïº£¤â¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö»þÂå¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬ºÇ¹â¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×¡ÖÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÌ¾¼Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡´õ¾¯¤ÊÀÖ¤¤¥·¡¼¥È»ÅÍÍ¤òÃµµá¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤ª¤ê¡¢³¹¾è¤ê¤«¤éÄ¹µ÷Î¥¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹¥½¥Ë¥«¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë¸ÄÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¤Þ¤µ¤ËÁÀ¤¤ÌÜ¤Ê°ìÂæ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£