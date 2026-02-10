¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè93ÏÃ¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬Í½ÁÛ³°¤Î»Ñ¤Ç¾¾Ìî²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£2·î11ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè93ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬Í½ÁÛ³°¤Î»Ñ¤Ç¾¾Ìî²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤È´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤¬¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¿¤Á¤Î·§ËÜ¹Ô¤¤òÃÎ¤Ã¤¿Âè92ÏÃ¡£
¡¡Âè93ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤¿¤¤¤È¶Ó¿¥¤Ë¹ð¤²¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£ÍâÄ«¡¢·Þ¤¨¤Î»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤â¸½¤ì¤Ê¤¤¶Ó¿¥¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÉÔ°Â¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ä¤Ã¤È¸½¤ì¤ë¶Ó¿¥¡£½Ð·Þ¤¨¤¿¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¶Ó¿¥¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¯¡£°ìÊý¡¢¥¿¥¨¡¢´ª±¦±ÒÌç¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤Ï·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¡£¥¿¥¨¤È´ª±¦±ÒÌç¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¥È¥¤ÎÏÃÂê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥È¥¤ÎÉ×¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢µÈÂôÎ¼¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢±ß°æ¤ï¤ó¡¢¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡¢º´Ìî»ËÏº¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë