¡ã½÷À¤«¤é¥Þ¥¿¥Ï¥é¡©¡ä¡ÖÇ¥¿±¤ÏÉÂµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×Æ±À¤Ê¤Î¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Æ±Î½¡ÚÂè2ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥¢¥ó¥º¡Ê25¡Ë¡£1Ç¯Á°¤Ë¥Æ¥Ä¥¸¡Ê29¡Ë¤È·ëº§¤ò¤·¤Æ¡¢¸½ºßÇ¥¿±4¤«·îÌÜ¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤ËÇ¥¿±¤Î¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Î¤Ï°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ä¤ï¤ê¤¬¤Ò¤É¤¯¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÏ»Å»ö¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò½÷À¤Î¾å»Ê¡¦¥¥è¥«¡Ê55¡Ë¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢²÷¤¯»öÌ³ºî¶È¤Ë¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡Ä¡£
Æ±Î½¤Î¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¤¸µëÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»ä¤À¤±»Å»öÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¸À¤¤¡¢¼þ°Ï¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÀÕ¤áÎ©¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÇ¥¿±¤·¤¿¤Î¤Ë¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±¤¸µëÎÁ¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤¬¥é¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¿È¾¡¼ê¤À¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÏÀ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¼Õ¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢É×¤Ë¿¦¾ì¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£¤«¤é¿·¤·¤¤»Å»ö¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¼«¿È¤¬º£¤Î¿¦¾ì´Ä¶¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ºµÙ¸å¤âÌá¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉ×¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬Ç¥¿±¤òÍýÍ³¤Ë·Úºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¥é¥¯¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¿¤·¤«¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤ªµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥é¥¯¤¹¤®¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¾å»Ê¤Î¥¥è¥«¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÇ¥ÉØ¤ËÍý²ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¾å»Ê¤À¤Ê¡×¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«Æ±Î½¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦²£Æâ¤ß¤«
Æ±Î½¤Î¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¤¸µëÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»ä¤À¤±»Å»öÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¸À¤¤¡¢¼þ°Ï¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÀÕ¤áÎ©¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÇ¥¿±¤·¤¿¤Î¤Ë¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±¤¸µëÎÁ¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤¬¥é¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¿È¾¡¼ê¤À¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÏÀ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¼Õ¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢É×¤Ë¿¦¾ì¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£¤«¤é¿·¤·¤¤»Å»ö¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¼«¿È¤¬º£¤Î¿¦¾ì´Ä¶¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ºµÙ¸å¤âÌá¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉ×¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬Ç¥¿±¤òÍýÍ³¤Ë·Úºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¥é¥¯¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¿¤·¤«¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤ªµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥é¥¯¤¹¤®¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¾å»Ê¤Î¥¥è¥«¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÇ¥ÉØ¤ËÍý²ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¾å»Ê¤À¤Ê¡×¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«Æ±Î½¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦²£Æâ¤ß¤«