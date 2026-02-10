¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè93²ó¡¡¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤¿¤¤¤È¶Ó¿¥¤Ë¹ð¤²¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ä¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè93²ó¤¬¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÂçÊª¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÁê´Ø¿Þ¤¬ÏÃÂê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²øÃÌ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¢£Âè93²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤¿¤¤¤È¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ë¹ð¤²¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£ÍâÄ«¡¢·Þ¤¨¤Î»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤â¸½¤ì¤Ê¤¤¶Ó¿¥¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÉÔ°Â¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ä¤Ã¤È¸½¤ì¤ë¶Ó¿¥¡£½Ð·Þ¤¨¤¿¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¶Ó¿¥¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¯¡£°ìÊý¡¢¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤Ï·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¡£¥¿¥¨¤È´ª±¦±ÒÌç¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¥È¥¤ÎÍÍ»Ò¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
