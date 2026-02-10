¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ó¥¬¡¼¥ºPremium LIVE HOUSE Circuit¡ª2026¡×³«ºÅ·èÄê¡ªº£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô6¸ø±é¤Ç³«ºÅÃÏ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¡ª¼çÂê²Î¥·¥ó¥°¥ë¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý£±¼¡Àè¹Ô±þÊç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
º£Ç¯¤Î¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ó¥¬¡¼¥º¡¡Premium LIVE HOUSE Circuit¡ª¡Ù¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÊ¡²¬¡¦ÀçÂæ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦²£ÉÍ¤ÎÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô6¸ø±é¤È³«ºÅÃÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
3·î25Æü(¿å)12¡§00¤è¤ê¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¼çÂê²Î¥·¥ó¥°¥ë¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤Î£±¼¡Àè¹Ô±þÊç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤â¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ó¥¬¡¼¥º¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²ÎÀ¼¤È¶¦¤Ë¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÂÎ´¶¤·¤è¤¦¡ª
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ó¥¬¡¼¥º¡¡Premium LIVE HOUSE Circuit¡ª2026¡×
2026Ç¯7·î11Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥ë¥¹¥«¥é¥¨¥¹¥Ñ¥·¥ª ¡¡OPEN 16:15 / START 17:00
2026Ç¯7·î18Æü(ÅÚ)¡¡ÀçÂæ¡¦ÀçÂæPIT ¡¡OPEN 16:15 / START 17:00
2026Ç¯7·î25Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶BIGCAT ¡¡OPEN 16:15 / START 17:00
2026Ç¯8·î9Æü(Æü)¡¡Ì¾¸Å²°¡¦DIAMOND HALL ¡¡OPEN 16:15 / START 17:00
2026Ç¯8·î22Æü(ÅÚ)¡¡²£ÉÍ¡¦KT Zepp Yokohama¡¡£±.OPEN 13:00 / START 14:00¡¢ £².OPEN 18:00 / START 19:00
½Ð±é¼Ô
¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î²Î¼ê¡§ÀÐ°æ¤¢¤ß
¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î²Î¼ê¡§·§ÅÄ°«²»
¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î²Î¼ê¡§Áý°æÍ¥²Ö
¡Äand more¡ª¡ª
¢¨¸ø±é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÆâÍÆ¡¦½Ð±é¼ÔÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¡ãÊ¡²¬¡¦ÀçÂæ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡ä
Á´ÀÊ»ØÄê¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ¡Ë
¿Æ»ÒÀÊ¥Ú¥¢ ¡§17,600±ß(ÀÇ¹þ¡Ë
¿Æ»ÒÀÊ¥È¥ê¥×¥ë¡§26,400±ß(ÀÇ¹þ¡Ë
¡ã²£ÉÍ¡ä
Á´ÀÊ»ØÄê¡§9,300±ß(ÀÇ¹þ¡Ë
¿Æ»ÒÀÊ¥Ú¥¢ ¡§18,600±ß(ÀÇ¹þ¡Ë
¿Æ»ÒÀÊ¥È¥ê¥×¥ë¡§27,900±ß(ÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¿Æ»ÒÀÊ¤ÏºÂÀÊ»ØÄê¤È¤Ê¤ê³Æ²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òÇÛÎ¸¤·¤¿°ÌÃÖ¤ËÀßÃÖÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊÁ°Êý³ÎÌóÀÊ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¼çÂê²Î¥·¥ó¥°¥ë¹ØÆþ¼Ô1¼¡Àè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¡¡¡Á¡¡2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢¨ÅöÍî³ÎÇ§ / ÅöÁªÆþ¶â´ü´Ö¡§ 2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë15:00¡¡¡Á¡¡2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë23:00
¢¨2026Ç¯3·î25ÆüÈ¯Çä¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¼çÂê²Î¥·¥ó¥°¥ë¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤ÎÀè¹ÔÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¥·¥ê¥¢¥ë¤¢¤¿¤ê¡¢1¸ø±é2Ëç¤Þ¤Ç¡Ê¿Æ»Ò¥Ú¥¢·ô¡¦¿Æ»Ò¥È¥ê¥×¥ë·ô¤Ï¡¢2ÁÈ¤Þ¤Ç¡Ë¿½¹þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¡ª
¥×¥ê¥¥å¥¢²»³Ú¡õ±ÇÁü¾¦ÉÊ¸ø¼°X¡§@precure_marv
´ë²è¡¦À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹ ¥æ¡¼¥¶¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È
https://www.marv.jp/support/av/
(C)ABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
