µªÊ¿Íü²Ö¡¢¥ì¥¢¤Ê¥á¥¬¥Í»Ñ¡õ¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡Ö·ã¥«¥ï¡×¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢2Ï¢ÇÆ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ø¤ÈÅ¾¸þ¤·¤¿µªÊ¿Íü²ÖÁª¼ê¡Ê23¡Ë¤¬2026Ç¯2·î5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö°ì½Ö¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¡×
µªÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö-7¡î¡×¤È¤·¡¢¥Ó¥ë³¹¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È3Ëç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤ÏÀè½µ¤è¤ê¾¯¤·ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö°ì½Ö¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ü¥È¥à¤òÃåÍÑ¡£Æ¬¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥á¥¬¥Í¤Ë»Ø¤ò¤½¤¨¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´ã¶À»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¡Á¡Á¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¥Ë¥Ã¥ÈË¹»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤ë¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
